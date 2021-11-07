Литвинов – об удалении: «У всех бывают ошибки. Не смог сдержать эмоции»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал свое удаление в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

«У всех бывают ошибки. Понимаю, что я серьезно подставил. Слава богу, что команда смогла исправить мою ошибку. Правда извиняюсь за этот момент, не смог сдержать эмоции. Пытался отдать все силы и помочь команде», – сказал Литвинов.