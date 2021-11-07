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    Литвинов – об удалении: «У всех бывают ошибки. Не смог сдержать эмоции»

    Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал свое удаление в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).

    «У всех бывают ошибки. Понимаю, что я серьезно подставил. Слава богу, что команда смогла исправить мою ошибку. Правда извиняюсь за этот момент, не смог сдержать эмоции. Пытался отдать все силы и помочь команде», – сказал Литвинов.

    • Литвинов получил две желтые карточки к 35-й минуте.
    • Россиянину 20 лет. В этом сезоне он провел 7 матчей в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.11.2021 22:50
    Комментарии4
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      Рейтинг: +3116

      R_a_i_n 49 минут назад

      обе желтые на ровном месте... накуй нам нужны твои эмоции?? нам нужна твоя холодная голова. две желтые на чужой половине. еще один такой косяк и в Тулу на постоянно. А мы будем искать игроков более скажем так не эмоциональных...

      0
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      Рейтинг: +9196

      playsh 1 час назад

      Господин Литвинов,ты уже взрослый мальчик,ты на футбольное поле играть вышел,а не кубик Рубика складывать.То,что ты сделал,это не ошибка,а должностное преступление,и это не громкие слова.Подставил всю команду,и наказать тебя должно по полной,что бы на всю жизнь запомнил.

      1
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      Рейтинг: +426

      alefreddy 1 час назад

      это не эмоции просто безрассудное разгильдяйство

      2
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      Рейтинг: +5373

      maygli 1 час назад

      Какие эмоции? Первая жёлтая на ровном месте, просто ни о чём. И вторая с грубейшим подкатом с задранной ногой явно не в мяч, а в снос игрока, видно забыл, что одна жёлтая уже есть. А эмоции потом были, после красной, вылились на просмотровый монитор. Поспокойнее надо быть, поскромнее. Рано звезду поймал. Фигурой себя почувствовал, начинаешь другим на поле указания давать Не рано ли? Какие эмоции?

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