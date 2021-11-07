Литвинов – об удалении: «У всех бывают ошибки. Не смог сдержать эмоции»

обе желтые на ровном месте... накуй нам нужны твои эмоции?? нам нужна твоя холодная голова. две желтые на чужой половине. еще один такой косяк и в Тулу на постоянно. А мы будем искать игроков более скажем так не эмоциональных...
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов прокомментировал свое удаление в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:1).
«У всех бывают ошибки. Понимаю, что я серьезно подставил. Слава богу, что команда смогла исправить мою ошибку. Правда извиняюсь за этот момент, не смог сдержать эмоции. Пытался отдать все силы и помочь команде», – сказал Литвинов.
- Литвинов получил две желтые карточки к 35-й минуте.
- Россиянину 20 лет. В этом сезоне он провел 7 матчей в РПЛ.