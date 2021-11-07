«Локомотив»: «Дерби со «Спартаком» должно остаться за нами»

«Локомотив» опубликовал твит-анонс матча 14-го тура РПЛ против «Спартака». В нем указано, что фавориты встречи – спартаковцы (см. коэффициент букмекера).
«Дерби должно остаться за нами», – написал «Локомотив».
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча, который начнется в 19:00 по Москве.
- «Спартак» с сентября не побеждает дома и более месяца не побеждает вообще.
- «Локомотив» не побеждает в Тушино в РПЛ с 2017 года.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: твиттер «Локомотива»