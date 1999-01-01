Байи – первый игрок «МЮ», забивший автогол в дерби с «Манчестер Сити» в АПЛ

В 11-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома играет с «Манчестер Сити».
Счет в матче открыл центральный защитник Эрик Байи, забивший в свои ворота.
Он стал первым футболистом в истории «МЮ» с автоголом в манчестерском дерби в рамках Премьер-лиги.
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В 11-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома играет с «Манчестер Сити».
Счет в матче открыл центральный защитник Эрик Байи, забивший в свои ворота.
Он стал первым футболистом в истории «МЮ» с автоголом в манчестерском дерби в рамках Премьер-лиги.