Байи – первый игрок «МЮ», забивший автогол в дерби с «Манчестер Сити» в АПЛ

В 11-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома играет с «Манчестер Сити».

Счет в матче открыл центральный защитник Эрик Байи, забивший в свои ворота.

Он стал первым футболистом в истории «МЮ» с автоголом в манчестерском дерби в рамках Премьер-лиги.