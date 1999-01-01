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    Байи – первый игрок «МЮ», забивший автогол в дерби с «Манчестер Сити» в АПЛ

    В 11-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» дома играет с «Манчестер Сити».

    Счет в матче открыл центральный защитник Эрик Байи, забивший в свои ворота.

    Он стал первым футболистом в истории «МЮ» с автоголом в манчестерском дерби в рамках Премьер-лиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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