Влашич потерял сознание на тренировке перед игрой с «Генком»

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич пропустил накануне матч Лиги Европы против бельгийского «Генка». Врачи отказались давать добро на выход на поле хорвата без обследования.

Дело в том, что Влашич на предматчевой тренировке получил от партнера удар локтем по голове, вследствие чего потерял сознание и упал на газон. Почти сразу игрок пришел в себя, но доктора посчитали, что футболисту стоит пройти обследование.