Влашич потерял сознание на тренировке перед игрой с «Генком»

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич пропустил накануне матч Лиги Европы против бельгийского «Генка». Врачи отказались давать добро на выход на поле хорвата без обследования.
Дело в том, что Влашич на предматчевой тренировке получил от партнера удар локтем по голове, вследствие чего потерял сознание и упал на газон. Почти сразу игрок пришел в себя, но доктора посчитали, что футболисту стоит пройти обследование.
- «Вест Хэм» купил Влашича летом у ЦСКА за 27 миллионов евро.
- В сезоне Лиги Европы игрок принял участие в 3 матчах.
- Влашич еще не отметился результативными действиями за «Вест Хэм».
Источник: Nogometne-vijesti
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