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    Влашич потерял сознание на тренировке перед игрой с «Генком»

    Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич пропустил накануне матч Лиги Европы против бельгийского «Генка». Врачи отказались давать добро на выход на поле хорвата без обследования.

    Дело в том, что Влашич на предматчевой тренировке получил от партнера удар локтем по голове, вследствие чего потерял сознание и упал на газон. Почти сразу игрок пришел в себя, но доктора посчитали, что футболисту стоит пройти обследование.

    • «Вест Хэм» купил Влашича летом у ЦСКА за 27 миллионов евро.
    • В сезоне Лиги Европы игрок принял участие в 3 матчах.
    • Влашич еще не отметился результативными действиями за «Вест Хэм».

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    Источник: Nogometne-vijesti

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    Сегодня, 19:09
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1118

      Loko_Roma 55 минут назад

      Это не в 300 на тренах в России играть

      0
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      Рейтинг: +2747

      Бухбух 1 час назад

      Влашич уже, наверно, не рад, что ушел из ЦСКА.

      0
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