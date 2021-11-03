Коман: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» за этот сезон и за прошлый»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман считает, что его одноклубник Роберт Левандовски должен получить «Золотой мяч».

«Левандовски заслужил «Золотой мяч» за этот сезон и за прошлый. Он заслужил этот приз за все то, что он сделал», – сказал Коман.