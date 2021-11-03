Коман: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» за этот сезон и за прошлый»

да отдайте уже ему мяч или Бензу
но даже если такое чудо произойдет, карлик будет в тройке, просто так..как и пара-тройка его ЗМ
скромный гном уйдя из Барсы раньше, не вызывал бы столько симпатий и не получил бы эту пару-тройку ЗМ за то какой он неконфликтный и классный
Нападающий «Баварии» Кингсли Коман считает, что его одноклубник Роберт Левандовски должен получить «Золотой мяч».
«Левандовски заслужил «Золотой мяч» за этот сезон и за прошлый. Он заслужил этот приз за все то, что он сделал», – сказал Коман.
- Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
- Он лидирует в бомбардирской гонке и текущего сезона чемпионата Германии.
- Поляк забил 81 мяч в 100 матчах ЛЧ. Никому не удавалось сделать это быстрее.