Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Коман: «Левандовски заслужил «Золотой мяч» за этот сезон и за прошлый»

    Нападающий «Баварии» Кингсли Коман считает, что его одноклубник Роберт Левандовски должен получить «Золотой мяч».

    «Левандовски заслужил «Золотой мяч» за этот сезон и за прошлый. Он заслужил этот приз за все то, что он сделал», – сказал Коман.

    • Левандовски – лучший бомбардир последних сезонов Бундеслиги.
    • Он лидирует в бомбардирской гонке и текущего сезона чемпионата Германии.
    • Поляк забил 81 мяч в 100 матчах ЛЧ. Никому не удавалось сделать это быстрее.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Le Figaro

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3717

      FENIX-SL 7 минут назад

      да отдайте уже ему мяч или Бензу
      но даже если такое чудо произойдет, карлик будет в тройке, просто так..как и пара-тройка его ЗМ
      скромный гном уйдя из Барсы раньше, не вызывал бы столько симпатий и не получил бы эту пару-тройку ЗМ за то какой он неконфликтный и классный

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90821
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67974
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru