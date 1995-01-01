«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Крыльями Советов»

Исполняющий обязанности президента РПЛ, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о жалобе «Краснодара» на судейство в игре 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

«Заседание ЭСК состоится сегодня. Из клубов РПЛ обращение поступило от «Краснодара», – сказал Хачатурянц.