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    «Краснодар» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Крыльями Советов»

    Исполняющий обязанности президента РПЛ, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о жалобе «Краснодара» на судейство в игре 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    «Заседание ЭСК состоится сегодня. Из клубов РПЛ обращение поступило от «Краснодара», – сказал Хачатурянц.

    • «Краснодар» дома проиграл «Крыльям» со счетом 0:1.
    • Матч обслуживала судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.
    • В первом тайме арбитр отменил гол полузащитника Виктора Классона.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 18:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +6641

      владимир миронов 19 минут назад

      Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Играть надо так, чтобы не было вопросов.

      0
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      Рейтинг: +53784

      portero 47 минут назад

      Гол засчитали еслиб команда была другая, не Краснодар, а так ку-ку ....

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