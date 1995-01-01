«Краснодар» обратился в ЭСК РФС по поводу судейства в матче с «Крыльями Советов»

Поздно пить боржоми, если почки отвалились. Играть надо так, чтобы не было вопросов.
Исполняющий обязанности президента РПЛ, глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц сообщил о жалобе «Краснодара» на судейство в игре 13-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
«Заседание ЭСК состоится сегодня. Из клубов РПЛ обращение поступило от «Краснодара», – сказал Хачатурянц.
- «Краснодар» дома проиграл «Крыльям» со счетом 0:1.
- Матч обслуживала судейская бригада во главе с Евгением Кукуляком.
- В первом тайме арбитр отменил гол полузащитника Виктора Классона.