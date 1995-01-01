Дзюба поблагодарил за поздравления с рекордом по голам в чемпионате России

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме благодарственный пост.

В пятницу он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России с 144 голами.

«Спасибо всем огромное», – написал 33-летний футболист, прикрепив тематическую картинку.