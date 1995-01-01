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    Дзюба поблагодарил за поздравления с рекордом по голам в чемпионате России

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме благодарственный пост.

    В пятницу он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России с 144 голами.

    «Спасибо всем огромное», – написал 33-летний футболист, прикрепив тематическую картинку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Инстаграм Артема Дзюбы

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    Сегодня, 08:35
    Комментарии12
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      Рейтинг: +12

      zafo30 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +11341

      Литейный4 1 час назад

      Много приветов передал фердуну. Дзюба второй после Кержакова уничтожитель срамтака. Гыгыгы

      3
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      Рейтинг: +355

      Землякруглая 2 часа назад

      У этого дебила 33х летнего аватарка, как у подростка. Дедпул куев. Гыгы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1027

      БОМЖАРНИК > Землякруглая 2 часа назад

      Клоун что сказать)) ребенок еще)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2734

      ААМ > Землякруглая 1 час назад

      Не лопни от зависти ничтожество

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2734

      ААМ 2 часа назад

      Все адекватные болелы должны поздравить Дзюбу с рекордом.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +355

      Землякруглая > ААМ 2 часа назад

      Адекватные как раз должны послать его накуй.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5562

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Какой чемпионат, такой и лучший бомбардир.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1027

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Сегодня и азмун поздравит полено в раздевалке)!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2734

      ААМ > БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Лечиться надо тебе!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1027

      БОМЖАРНИК > ААМ 2 часа назад

      А тебя что уже выписали из дурдома?

      0
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      Рейтинг: +2734

      ААМ > БОМЖАРНИК 1 час назад

      Судя по похабной морде , тебе выписка из дурдома не грозит старый дурак.

      2
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