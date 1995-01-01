Дзюба поблагодарил за поздравления с рекордом по голам в чемпионате России

Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик прогнозов, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- tgtennis.com --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
Нападающий «Зенита» Артем Дзюба опубликовал в инстаграме благодарственный пост.
В пятницу он стал лучшим бомбардиром в истории чемпионата России с 144 голами.
«Спасибо всем огромное», – написал 33-летний футболист, прикрепив тематическую картинку.
- Дзюба побил рекорд Олега Веретенникова (143).
- Форвард «Зенита» отличился 144 раза в 375 матчах.