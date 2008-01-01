«Динамо» сыграет с «Краснодаром» без Захаряна и воспитанника краснодарцев Фомина

В эти минуты проходит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». У гостей желтые карточки получили полузащитники Даниил Фомин и Арсен Захарян.

Для обоих они стали четвертыми, то есть оба футболиста пропускают следующий матч чемпионата. Соперник – «Краснодар».