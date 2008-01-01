«Динамо» сыграет с «Краснодаром» без Захаряна и воспитанника краснодарцев Фомина

С одной стороны , конечно плохо, что Динамо не выставит сильнейший состав, с другой стороны, может и карточек будет поменьше, хотя против этих грубиянов у быков будут и свои. У них Черников ни чуть не лучше, а может и двоих в течении 5ти минут сломать.
В эти минуты проходит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». У гостей желтые карточки получили полузащитники Даниил Фомин и Арсен Захарян.
Для обоих они стали четвертыми, то есть оба футболиста пропускают следующий матч чемпионата. Соперник – «Краснодар».
- Захарян – лучший ассистент лиги.
- Фомин – воспитанник «Краснодара».
- «Динамо» идет в РПЛ на 2-м месте.