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    «Динамо» сыграет с «Краснодаром» без Захаряна и воспитанника краснодарцев Фомина

    В эти минуты проходит матч 13-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Динамо». У гостей желтые карточки получили полузащитники Даниил Фомин и Арсен Захарян.

    Для обоих они стали четвертыми, то есть оба футболиста пропускают следующий матч чемпионата. Соперник – «Краснодар».

    • Захарян – лучший ассистент лиги.
    • Фомин – воспитанник «Краснодара».
    • «Динамо» идет в РПЛ на 2-м месте.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:44
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3192

      Кузьмич на трибуне 2 минуты назад

      С одной стороны , конечно плохо, что Динамо не выставит сильнейший состав, с другой стороны, может и карточек будет поменьше, хотя против этих грубиянов у быков будут и свои. У них Черников ни чуть не лучше, а может и двоих в течении 5ти минут сломать.

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      Рейтинг: +13995

      paracetamol 4 минуты назад

      Быки тоже им накидают.

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      Рейтинг: +11723

      житель СПб 40 минут назад

      Нечего грубить на поле! когда-то Динамо своей грубостью славилось - как и Амкар. Я думал, что Шварц это из них выбил. Нет, когда другие аргументы закончились - вспомнили старое...

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      Рейтинг: +12265

      Hektor 84 50 минут назад

      Что то Захарян в последнее время не впечатляет! Зазвездился и голову запудрили всякие рэперы с их папами.

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      Рейтинг: +2856

      R_a_i_n 52 минуты назад

      Захарян тот еще костолом.

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      Рейтинг: +12265

      Hektor 84 > R_a_i_n 49 минут назад

      И провокатор

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