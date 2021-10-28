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  • КДК наказал «Зенит» закрытием секторов на «Вираже» условно за скандирования в матче со «Спартаком»

КДК наказал «Зенит» закрытием секторов на «Вираже» условно за скандирования в матче со «Спартаком»

28 октября 2021, 17:58
7

КДК РФС наказал «Зенит» за скандирование болельщиками нецензурной лексики на матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

«За скандирование ненормативной лексики футбольный клуб «Зенит» наказан на ближайший домашний матч закрытием секторов трибуны D 102-110 условно. Испытательный срок – до конца сезона, штраф – 70 тысяч рублей», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

В случае повторного нарушения эти секторы «Виража» будут закрыт на одну игру.

  • Завтра, 29 октября, «Зенит» примет «Динамо».
  • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.
  • «Динамо» отстает от «Зенита» на три очка, располагаясь на 2-й строчке.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Комментарии (7)
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Томик
1635436599
Хватит позориться уже. Если наказываете, то наказывайте. Или уже и начинать не надо. Даже сектор "Зениту" закрыть боятся. "Условно" - издеваются, что ли? Вы ещё Иванову условно запретите судить "Зенит".
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Kollljan
1635436688
Семь : Один !!!
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Fju-2
1635439860
"штраф – 70 тысяч рублей" Надо было 71 тыс. рублей)
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R_a_i_n
1635441840
Кстати, бомжики... А почему, когда Зюба пробивал пеналь в ворота Спартака, ему болелы Зенита кричали... ну вы знаете, что кричали, да??
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Ziklop
1635443110
штраф оскорбительный двести для уважения выписать надо или семьсот, Спартаку десятку выписать надо или сотку, по счёту на табло
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