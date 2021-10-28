КДК наказал «Зенит» закрытием секторов на «Вираже» условно за скандирования в матче со «Спартаком»

КДК РФС наказал «Зенит» за скандирование болельщиками нецензурной лексики на матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

«За скандирование ненормативной лексики футбольный клуб «Зенит» наказан на ближайший домашний матч закрытием секторов трибуны D 102-110 условно. Испытательный срок – до конца сезона, штраф – 70 тысяч рублей», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

В случае повторного нарушения эти секторы «Виража» будут закрыт на одну игру.