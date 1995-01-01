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    КДК наказал «Зенит» закрытием секторов на «Вираже» условно за скандирования в матче со «Спартаком»

    КДК РФС наказал «Зенит» за скандирование болельщиками нецензурной лексики на матче 12-го тура РПЛ со «Спартаком» (7:1).

    «За скандирование ненормативной лексики футбольный клуб «Зенит» наказан на ближайший домашний матч закрытием секторов трибуны D 102-110 условно. Испытательный срок – до конца сезона, штраф – 70 тысяч рублей», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

    В случае повторного нарушения эти секторы «Виража» будут закрыт на одну игру.

    • Завтра, 29 октября, «Зенит» примет «Динамо».
    • Клуб из Петербурга лидирует в РПЛ.
    • «Динамо» отстает от «Зенита» на три очка, располагаясь на 2-й строчке.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 17:58
    Комментарии3
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      Рейтинг: +3219

      Kollljan 9 минут назад

      Семь : Один !!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +6289

      Томик 10 минут назад

      Хватит позориться уже. Если наказываете, то наказывайте. Или уже и начинать не надо. Даже сектор "Зениту" закрыть боятся. "Условно" - издеваются, что ли? Вы ещё Иванову условно запретите судить "Зенит".

      0
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      Рейтинг: +946

      БОМЖАРНИК 51 минуту назад

      позор дыро зениту

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