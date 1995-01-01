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    «Вдребезги 7:1». «Зенит» выпустил новую партию футболок, посвященных разгрому «Спартака»

    «Зенит» выпустил новую партию футболок в честь победы над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре РПЛ.

    Новая футбола получила название «Вдребезги 7:1». Напомним, первая партия была продана за два часа.

    • Стоимость футболки – 1400 рублей.
    • 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
    • «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 12 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:44
    Комментарии28
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      Рейтинг: +7944

      "supermax" 3 минуты назад

      а зенит раздевалку хоть покинул? или вакханалия по поводу победы над принципиальным соперником продолжается? .....только не надо видосов плииииз....лучше футболки

      3
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      Рейтинг: +717

      Vepras 5 минут назад

      Ценник просто конский, не каждому бомжу по карману, это ж сколько надо стеклотары сдать.

      1
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      Рейтинг: +2320

      Чермындыр 6 минут назад

      Ау, свинарник, как ваши дела?

      А если серьезно, то что у одних в пресс-службе уе...баны, что у других

      0
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      Рейтинг: +26073

      silver29 8 минут назад

      Вот зря бомжи так, им же жизнь не однократно урок преподносила, не бывает вечных побед, вот и тут когда этими лохмотьями будут полы мыть в офисе газпрома вспомнят. Футбольный Бог и Ювентус все видят.

      3
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      Рейтинг: +228

      заткнитемнерот 9 минут назад

      Я бы на месте других клубов в ответ выпустил футболки с надписью "передернули" и с "той самой" эмблемой Зенита.

      4
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      Рейтинг: +871

      БОМЖАРНИК 10 минут назад

      Вы бы еще футболку с дзюбой сделали и его иранской подружкой,как они в бане голубую лагуну поют на пару голешом)))

      4
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      Рейтинг: +1708

      Romio-xxx 11 минут назад

      ГовноПиарщики)))Что б вас Юве ушатал по полной!!!

      5
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      Рейтинг: +871

      БОМЖАРНИК 12 минут назад

      У газового проекта совсем мозги высохли из за денег.

      4
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      Рейтинг: +13934

      KLIM777 13 минут назад

      У кого совести хватает еще тут давать советы))) вы настолько привыкли к поражениям, что для вас это вошло уже в норму)) другие бы приехали на базу и разнесли этих девочек))

      1
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      Рейтинг: +7944

      "supermax" > KLIM777 6 минут назад

      да тут по ходу наши ожидания не их проблемы

      0
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      Рейтинг: +2756

      R_a_i_n 13 минут назад

      Я думал клоуны только в руководстве Спартака...

      3
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      Рейтинг: +563

      dragoon000320 > R_a_i_n 9 минут назад

      в руководстве Зенита уже довольно давно главный клоун Медведев...

      2
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