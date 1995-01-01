«Вдребезги 7:1». «Зенит» выпустил новую партию футболок, посвященных разгрому «Спартака»

а зенит раздевалку хоть покинул? или вакханалия по поводу победы над принципиальным соперником продолжается? .....только не надо видосов плииииз....лучше футболки
«Зенит» выпустил новую партию футболок в честь победы над «Спартаком» (7:1) в 12-м туре РПЛ.
Новая футбола получила название «Вдребезги 7:1». Напомним, первая партия была продана за два часа.
- Стоимость футболки – 1400 рублей.
- 1:7 – самое крупное поражение в истории «Спартака» в чемпионате.
- «Зенит» лидирует в РПЛ по итогам 12 туров.