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    Хачатурянц вошел в состав Бюро Исполкома РФС вместо Прядкина

    В составе Бюро Исполкома РФС произошли изменения.

    Вместо Сергея Прядкина, покинувшего пост президента РПЛ, в состав Бюро вошел и.о. главы лиги Ашот Хачатурянц.

    «Поскольку Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, клубы подняли вопрос о включении в состав бюро исполкома Ашота Хачатурянца. Исполком за это проголосовал», – сказал президент РФС Александр Дюков.

    • Прядкин руководил РПЛ с 2007 года.
    • Выборы нового президента лиги состоятся 22 ноября.
    • Хачатурянц ранее возглавлял судейский комитет РФС.

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    Источник: телеграм-канал РФС

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