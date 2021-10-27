Хачатурянц вошел в состав Бюро Исполкома РФС вместо Прядкина

В составе Бюро Исполкома РФС произошли изменения.
Вместо Сергея Прядкина, покинувшего пост президента РПЛ, в состав Бюро вошел и.о. главы лиги Ашот Хачатурянц.
«Поскольку Сергей Прядкин покинул пост президента РПЛ, клубы подняли вопрос о включении в состав бюро исполкома Ашота Хачатурянца. Исполком за это проголосовал», – сказал президент РФС Александр Дюков.
- Прядкин руководил РПЛ с 2007 года.
- Выборы нового президента лиги состоятся 22 ноября.
- Хачатурянц ранее возглавлял судейский комитет РФС.
Источник: телеграм-канал РФС