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    Захарян пришел на матч ЦСКА – «Крылья Советов» в компании отца рэпера Pharaoh Голубина

    В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов». На игре присутствует полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

    Он смотрит матч в компании своего агента Геннадия Голубина, отца рэпера Pharaoh.

    • Голубин ранее работал в «Крыльях Советов» на административной должности.
    • Захарян – уроженец Самары.
    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

    Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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      Боцман59rus 26 минут назад

      _ отец репер? ...или Pharaoh репер, кто там кого представляет?

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