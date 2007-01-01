Захарян пришел на матч ЦСКА – «Крылья Советов» в компании отца рэпера Pharaoh Голубина

_ отец репер? ...или Pharaoh репер, кто там кого представляет?
В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов». На игре присутствует полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.
Он смотрит матч в компании своего агента Геннадия Голубина, отца рэпера Pharaoh.
- Голубин ранее работал в «Крыльях Советов» на административной должности.
- Захарян – уроженец Самары.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».
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