Захарян пришел на матч ЦСКА – «Крылья Советов» в компании отца рэпера Pharaoh Голубина

В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов». На игре присутствует полузащитник «Динамо» Арсен Захарян.

Он смотрит матч в компании своего агента Геннадия Голубина, отца рэпера Pharaoh.

Голубин ранее работал в «Крыльях Советов» на административной должности.

Захарян – уроженец Самары.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

Скриншот трансляции телеканала «Матч Премьер».