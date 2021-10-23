«Крылья Советов» прервали пятиматчевую серию ЦСКА без пропущенных голов

В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов». На 11-й минуте самарцев вывел вперед Иван Сергеев.

ЦСКА прервал серию из пяти официальных матчей без пропущенных мячей.

«Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.

«Крылья Советов» в случае победы опередят в таблице «Локомотив» и «Спартак».

ЦСКА, если уступит, останется 5-м.