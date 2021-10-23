«Крылья Советов» прервали пятиматчевую серию ЦСКА без пропущенных голов

Отлично играют Крылья!
В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов». На 11-й минуте самарцев вывел вперед Иван Сергеев.
ЦСКА прервал серию из пяти официальных матчей без пропущенных мячей.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Москве.
- «Крылья Советов» в случае победы опередят в таблице «Локомотив» и «Спартак».
- ЦСКА, если уступит, останется 5-м.
Элегантный гол Сергеева. Голевое чутье на высоте. Браво pic.twitter.com/r19nu0yCUD— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) October 23, 2021