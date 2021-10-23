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    «Крылья Советов» прервали пятиматчевую серию ЦСКА без пропущенных голов

    В эти минуты проходит матч 12-го тура РПЛ между ЦСКА и «Крыльями Советов». На 11-й минуте самарцев вывел вперед Иван Сергеев.

    ЦСКА прервал серию из пяти официальных матчей без пропущенных мячей.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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