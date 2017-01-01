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    Салах: «Хотел бы остаться в «Ливерпуле» до последнего дня карьеры»

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал свое будущее в клубе.

    «Хотел бы остаться в «Ливерпуле» до последнего дня карьеры, но не все в моих руках. Многое зависит от клуба.

    Сейчас я даже не могу представить себя играющим против «Ливерпуля». Мне было бы очень грустно. Но посмотрим, что произойдет в будущем», – сказал египтянин.

    • Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
    • Контракт между сторонами истекает 30 июня 2023-го.
    • В текущем сезоне форвард забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.

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    Источник: Sky Sports

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