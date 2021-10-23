Салах: «Хотел бы остаться в «Ливерпуле» до последнего дня карьеры»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал свое будущее в клубе.

«Хотел бы остаться в «Ливерпуле» до последнего дня карьеры, но не все в моих руках. Многое зависит от клуба.

Сейчас я даже не могу представить себя играющим против «Ливерпуля». Мне было бы очень грустно. Но посмотрим, что произойдет в будущем», – сказал египтянин.