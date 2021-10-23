Салах: «Хотел бы остаться в «Ливерпуле» до последнего дня карьеры»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах прокомментировал свое будущее в клубе.
«Хотел бы остаться в «Ливерпуле» до последнего дня карьеры, но не все в моих руках. Многое зависит от клуба.
Сейчас я даже не могу представить себя играющим против «Ливерпуля». Мне было бы очень грустно. Но посмотрим, что произойдет в будущем», – сказал египтянин.
- Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
- Контракт между сторонами истекает 30 июня 2023-го.
- В текущем сезоне форвард забил 12 голов и сделал 4 ассиста в 11 матчах.
Источник: Sky Sports