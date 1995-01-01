Россия в таблице коэффициентов УЕФА за текущий сезон идет на 32-м месте

На своем месте, обещал дюков на новый уровень вывести, вывел
После очередной еврокубковой недели Россия в таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей только текущий сезон, идет на 32-м месте. Средний балл набранных очков клубами, по которому складывается таблица, равен 2,5.
Выше идут Эстония, Латвия, Казахстан и другие страны.
- Лидируют в таблице коэффициентов текущего сезона Нидерланды (средний балл – 8).
- В общей таблице коэффициентов УЕФА Россия идет 10-й.
- Таблица коэффициентов определяет представительство стран в еврокубках.