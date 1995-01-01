Россия в таблице коэффициентов УЕФА за текущий сезон идет на 32-м месте

После очередной еврокубковой недели Россия в таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей только текущий сезон, идет на 32-м месте. Средний балл набранных очков клубами, по которому складывается таблица, равен 2,5.

Выше идут Эстония, Латвия, Казахстан и другие страны.