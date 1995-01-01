Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Россия в таблице коэффициентов УЕФА за текущий сезон идет на 32-м месте

    После очередной еврокубковой недели Россия в таблице коэффициентов УЕФА, учитывающей только текущий сезон, идет на 32-м месте. Средний балл набранных очков клубами, по которому складывается таблица, равен 2,5.

    Выше идут Эстония, Латвия, Казахстан и другие страны.

    • Лидируют в таблице коэффициентов текущего сезона Нидерланды (средний балл – 8).
    • В общей таблице коэффициентов УЕФА Россия идет 10-й.
    • Таблица коэффициентов определяет представительство стран в еврокубках.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:45
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1369

      Олег1204 47 минут назад

      На своем месте, обещал дюков на новый уровень вывести, вывел

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    90447
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67893
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru