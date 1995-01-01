В центре поля «ВТБ Арены» нанесли автограф Яшина

Сегодня, 22 октября, исполнилось бы 92 года бывшему вратарю «Динамо» Льву Яшину. По этому случаю клуб нанес на домашнее поле на «ВТБ Арене» автограф экс-игрока.

В эти минуты «Динамо» на «ВТБ Арене» проводит матч 12-го тура РПЛ против «Химок».