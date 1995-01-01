В центре поля «ВТБ Арены» нанесли автограф Яшина

Здорово придумано.Браво,Лев Иванович.Курил как вулкан,не переставая,выпить мог очень даже по-взрослому и играл при этом в рамке по тем временам как никто.
Учитесь,молодежь...Вечная помять великому игроку!!!
Сегодня, 22 октября, исполнилось бы 92 года бывшему вратарю «Динамо» Льву Яшину. По этому случаю клуб нанес на домашнее поле на «ВТБ Арене» автограф экс-игрока.
В эти минуты «Динамо» на «ВТБ Арене» проводит матч 12-го тура РПЛ против «Химок».
- Яшин всю карьеру провел в «Динамо» (1950-1971 годы).
- Яшин – олимпийский чемпион, победитель Евро-1960.
- «Динамо» сейчас идет в РПЛ на 3-м месте.