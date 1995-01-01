КДК похвалил «Спартак» за отсутствие ненормативной лексики на трибунах в матче с «Динамо»

Эт все потому что тарасофку не пустили на трибуны. У него QR код не той системы оказался)))
Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил работу «Спартака» с болельщиками после матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).
«Болельщики «Спартака» на матче с «Динамо» не скандировали ненормативную лексику. Хочется отметить работу в клубе, которая проводится в этом плане с болельщиками», – сказал Григорьянц.
- «Спартак» в матче с «Динамо» отыгрался со счета 0:2.
- Красно-белые идут в РПЛ на 7-м месте.
- В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом».