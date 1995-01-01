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    КДК похвалил «Спартак» за отсутствие ненормативной лексики на трибунах в матче с «Динамо»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц отметил работу «Спартака» с болельщиками после матча 11-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2).

    «Болельщики «Спартака» на матче с «Динамо» не скандировали ненормативную лексику. Хочется отметить работу в клубе, которая проводится в этом плане с болельщиками», – сказал Григорьянц.

    • «Спартак» в матче с «Динамо» отыгрался со счета 0:2.
    • Красно-белые идут в РПЛ на 7-м месте.
    • В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Зенитом».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2606

      R_a_i_n 14 минут назад

      Эт все потому что тарасофку не пустили на трибуны. У него QR код не той системы оказался)))

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      Рейтинг: +10586

      BRO_football 33 минуты назад

      Ну может болельщики громко не скандировали мат на трибунах. Но всё равно каждый про себя, в своих мыслях, хоть раз да назвал судью или соперника нехорошим словом. В российском футболе без мата вообще никак.

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      Рейтинг: +71

      Fandorine 48 минут назад

      КДК: "Молодцы, бл..., что без мата нах..."

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      Рейтинг: +6487

      серега кашин 1 час назад

      пусть кдк за это деньги платит

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      Рейтинг: +22025

      vladimir-7 2 часа назад

      Федуна на стадионе не было, вот и оскорблять болельщикам некого,
      да и старые магнитофонные записи освежили.

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      Рейтинг: +4504

      TOMSON 2 часа назад

      А они там были болельщики? Про ментов и ничего не спели за весь матч?
      Действительно похвалу заслужили

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