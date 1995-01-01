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    Sport.es: «Барселона» согласовала контракт с Фати до 2027 года. Отступные – 1 миллиард

    «Барселона» договорилась о продлении контракта с 18-летним нападающим Ансу Фати.

    По информации Sport.es, новое соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года. В контракте прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.

    • Фати – воспитанник «Барсы».
    • Его действующий контракт с клубом истекает летом.
    • Фати после ухода Лионеля Месси получил в «Барселоне» 10-й номер.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

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    Сегодня, 19:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2007

      acor94 7 минут назад

      Интересно, эти идиоты специально соглашаются на такие бешеные отступные, что бы потом невозможно было уйти, если в команде не попрет?

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