Sport.es: «Барселона» согласовала контракт с Фати до 2027 года. Отступные – 1 миллиард

Интересно, эти идиоты специально соглашаются на такие бешеные отступные, что бы потом невозможно было уйти, если в команде не попрет?
«Барселона» договорилась о продлении контракта с 18-летним нападающим Ансу Фати.
По информации Sport.es, новое соглашение между сторонами рассчитано до 2027 года. В контракте прописаны отступные в размере 1 миллиарда евро.
- Фати – воспитанник «Барсы».
- Его действующий контракт с клубом истекает летом.
- Фати после ухода Лионеля Месси получил в «Барселоне» 10-й номер.
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