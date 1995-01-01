Нолик звбыли дописать, ведь шейхи купили, ьабло должно течь полноводной рекой, а капать...
«Ньюкасл» определился с доступной суммой на зимние трансферы. Англичане планируют потратить 60 миллионов евро, пишет Sportbox со ссылкой на британскую газету The Telegraph.
При этом у «Ньюкасла» по финансовому фэйр-плей есть право потратить зимой 223 миллиона.
- На прошлой неделе «Ньюкасл» куплен инвесторами из Саудовской Аравии за 305 миллионов фунтов стерлингов.
- Клуб планирует взять АПЛ или еврокубок в течение 5 лет.
- «Ньюкасл» сейчас идет в зоне вылета АПЛ.