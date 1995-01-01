«Ньюкасл» планирует потратить зимой на трансферы 60 миллионов

«Ньюкасл» определился с доступной суммой на зимние трансферы. Англичане планируют потратить 60 миллионов евро, пишет Sportbox со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

При этом у «Ньюкасла» по финансовому фэйр-плей есть право потратить зимой 223 миллиона.