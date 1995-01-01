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    «Ньюкасл» планирует потратить зимой на трансферы 60 миллионов

    «Ньюкасл» определился с доступной суммой на зимние трансферы. Англичане планируют потратить 60 миллионов евро, пишет Sportbox со ссылкой на британскую газету The Telegraph.

    При этом у «Ньюкасла» по финансовому фэйр-плей есть право потратить зимой 223 миллиона.

    • На прошлой неделе «Ньюкасл» куплен инвесторами из Саудовской Аравии за 305 миллионов фунтов стерлингов.
    • Клуб планирует взять АПЛ или еврокубок в течение 5 лет.
    • «Ньюкасл» сейчас идет в зоне вылета АПЛ.

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    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +53192

      portero 36 минут назад

      Нолик звбыли дописать, ведь шейхи купили, ьабло должно течь полноводной рекой, а капать...

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