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    Дзюба забил 100-й гол за «Зенит»

    В 11-м туре РПЛ «Зенит» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

    Единственный мяч в составе петербургской команды забил нападающий Артем Дзюба.

    Для него это сотый гол за «Зенит» во всех турнирах.

    • Дзюбе потребовалось 224 матча.
    • Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии14
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      Рейтинг: +8673

      playsh 2 минуты назад

      Сотый мяч за Зенит,это событие,конечно.Войдёт в анналы истории команды, однозначно.А поздравить Артёма язык не подымается.
      Вспоминается,как он предал свою команду,которая его воспитала.Как мальчуган назвал его дураком,и при этом был прав.Как хороших и достойных людей обозвал тренеришками.Как отказался играть за свою Отчизну,которой он обязан всем и,конечно же,мог помочь.Как-то не по мужски,гадко.Посему поздравлять этого клоуна не буду,противно,а вот Тулу от всего сердца поздравлю.Арсенал,Вы молодцы.

      0
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      Рейтинг: +11120

      житель СПб 15 минут назад

      Гол забил - красиво, молодец. А в целом - играл плохо, лениво, не забил 2-3 гола - которые как нап, обязан был забивать. Двигался с трудом, без энтузиазма. Так что в таком состоянии ему действительно в сборной делать нечего.

      1
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      Рейтинг: +760

      сутулая собака и лисы 23 минуты назад

      факт дня, Сальвадор Дали свою картину "великий мастурбатор" посвятил именно 100-му мячу Дзюбы.
      (как вам такая клоунская шутка).

      3
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      Рейтинг: +578

      БОМЖАРНИК 28 минут назад

      А толку?

      0
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      Рейтинг: +3253

      Axe111 31 минуту назад

      Гений

      2
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      Рейтинг: +25591

      Боцман59rus 32 минуты назад

      _сто мячей хорошо, четырнадцать пропущенных за треть чемпионата, не очень

      3
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      Рейтинг: +3471

      Дедуктор 38 минут назад

      Дзюба в этом матче был, пожалуй, самым лучшим из зенитовцев. Откровенно плох был Ерохин. Очень слабо выглядели Круговой с Суторминым. Да, практически большинство игроков выглядели очень плохо. Семак, кстати, тоже.
      И прекратите обзывать Семака СемачкОм. Нет у нас таких фамилий. Есть СемАчко.

      0
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      Рейтинг: +13688

      paracetamol 50 минут назад

      Победа равнозначная поражению.

      1
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      Рейтинг: -200

      Вот оно чё Михалыч 51 минуту назад

      Дзюба забил 100-й гол =======А перед этим , он заявляет что не в форме, для того чтобы в сборной биться за спортивную честь страны...После такого -кто он ?

      4
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      Рейтинг: +2380

      R_a_i_n > Вот оно чё Михалыч 44 минуты назад

      лицо не традиционной сексуальной ориентации. в простонародье - заднеприводный.

      1
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      Рейтинг: -200

      Вот оно чё Михалыч > R_a_i_n 41 минуту назад

      В Расее многие так думают.

      0
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      Рейтинг: +7891

      GoLenaStop 1 час назад

      Забил, но не выиграл...
      И сам предложил на обмен свою "праздничную" футболку Кангва, выдавшему в матче шедевр!
      Ха!

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