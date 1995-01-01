Дзюба забил 100-й гол за «Зенит»

Сотый мяч за Зенит,это событие,конечно.Войдёт в анналы истории команды, однозначно.А поздравить Артёма язык не подымается.
Вспоминается,как он предал свою команду,которая его воспитала.Как мальчуган назвал его дураком,и при этом был прав.Как хороших и достойных людей обозвал тренеришками.Как отказался играть за свою Отчизну,которой он обязан всем и,конечно же,мог помочь.Как-то не по мужски,гадко.Посему поздравлять этого клоуна не буду,противно,а вот Тулу от всего сердца поздравлю.Арсенал,Вы молодцы.
В 11-м туре РПЛ «Зенит» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.
Единственный мяч в составе петербургской команды забил нападающий Артем Дзюба.
Для него это сотый гол за «Зенит» во всех турнирах.
- Дзюбе потребовалось 224 матча.
- Форвард выступает за «Зенит» с 2015 года.