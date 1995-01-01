Дзюба забил 100-й гол за «Зенит»

В 11-м туре РПЛ «Зенит» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 1:2.

Единственный мяч в составе петербургской команды забил нападающий Артем Дзюба.

Для него это сотый гол за «Зенит» во всех турнирах.