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    «Ньюкасл» сможет зимой потратить 190 миллионов на трансферы

    Во время зимнего трансферного окна «Ньюкасл» получит возможность значительно усилить состав.

    Как сообщает The Telegraph, клуб может потратить на новичков 190 миллионов фунтов, не нарушая при этом правила финансового фейр-плей.

    Это стало возможным благодаря тому, что траты предыдущих владельцев были незначительными в последнее время.

    • Сейчас «Ньюкасл» идет на предпоследнем месте в АПЛ.
    • Клуб на этой неделе купили инвесторы из Саудовской Аравии.

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    Источник: The Telegraph

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +3337

      Питерский князь 1 час назад

      Да это брет, этот клуб столько не зарабатывает!
      Пще один МС будет, все можно!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      Maga Ingush > Питерский князь 56 минут назад

      В АПЛ все клубы зарабатывают большие суммы, это самый сильный чемпионат.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +128

      Мася_1989 1 час назад

      А как же финансовый фейр плэй?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10542

      BRO_football 2 часа назад

      Топовые футболисты в скором времени: Ньюкасл прекрасный клуб с богатой историей. Всегда мечтал в нём играть

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2690

      Derzkiy1 2 часа назад

      АПЛ будет ещё интереснее )

      2
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      Рейтинг: -304

      СуперПАВ9 > Derzkiy1 2 часа назад

      Да не то что твоя рожа

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