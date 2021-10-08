«Ньюкасл» сможет зимой потратить 190 миллионов на трансферы

Во время зимнего трансферного окна «Ньюкасл» получит возможность значительно усилить состав.

Как сообщает The Telegraph, клуб может потратить на новичков 190 миллионов фунтов, не нарушая при этом правила финансового фейр-плей.

Это стало возможным благодаря тому, что траты предыдущих владельцев были незначительными в последнее время.