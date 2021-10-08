«Ньюкасл» сможет зимой потратить 190 миллионов на трансферы

Да это брет, этот клуб столько не зарабатывает!
Пще один МС будет, все можно!
Во время зимнего трансферного окна «Ньюкасл» получит возможность значительно усилить состав.
Как сообщает The Telegraph, клуб может потратить на новичков 190 миллионов фунтов, не нарушая при этом правила финансового фейр-плей.
Это стало возможным благодаря тому, что траты предыдущих владельцев были незначительными в последнее время.
- Сейчас «Ньюкасл» идет на предпоследнем месте в АПЛ.
- Клуб на этой неделе купили инвесторы из Саудовской Аравии.