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    Журналист Скира: «ПСЖ» готовит для Мбаппе соглашение на сумму 180 миллионов

    «ПСЖ» предпримет еще одну попытку продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.

    По информации журналиста Николо Скиры, клуб готов заключить с 22-летним футболистом соглашение до 2027 года.

    По новому договору француз сможет зарабатывать 36 миллионов евро за сезон. Аналогичная зарплата у другого форварда парижан Неймара.

    • Действующий контракт между сторонами истекает следующим летом.
    • В этом сезоне Мбаппе забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 11 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 12:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +344

      jek718875 51 минуту назад

      На кой х.. он кому-то нужен,красная цена 3 копейки

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      Рейтинг: +11193

      DeStar 1 час назад

      странная сумма, когда вроде как реал предлагает больше. Думаю псж даст контракт мбаппе лет на 10 и на ярд)) лишь бы херней позаниматься. Я все понимаю ,но если игрок сам хочет уйти то это уже бред

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      Рейтинг: +52807

      portero 1 час назад

      Наверное Мопед останется в ПСЖ, если Реал может выплатить большие подьемные и пляс с зарплатой получится гораздо вкуснее предложение чем у ПСЖ...
      Соревнование кто больше заплатит, а будет ли паренёк впихивать на поле???

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      Рейтинг: +13847

      KLIM777 2 часа назад

      какой дебилизм)) надо отпустить игрока) в клубе перебор звезд) тем более много старой шелухи

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      Рейтинг: +52807

      portero > KLIM777 1 час назад

      Зато у шейха, самые дорогие футбольные игрушки, пусть все завидуют....
      Это как дворец самый красивый...

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