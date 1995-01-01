Журналист Скира: «ПСЖ» готовит для Мбаппе соглашение на сумму 180 миллионов

На кой х.. он кому-то нужен,красная цена 3 копейки
«ПСЖ» предпримет еще одну попытку продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе.
По информации журналиста Николо Скиры, клуб готов заключить с 22-летним футболистом соглашение до 2027 года.
По новому договору француз сможет зарабатывать 36 миллионов евро за сезон. Аналогичная зарплата у другого форварда парижан Неймара.
- Действующий контракт между сторонами истекает следующим летом.
- В этом сезоне Мбаппе забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 11 матчах.