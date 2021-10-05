Салах хочет получать 380 тысяч в неделю в «Ливерпуле» – почти в два раза больше, чем сейчас

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассчитывает на значительное повышение зарплаты в английском клубе.
По информации The Independent, 29-летний футболист хотел бы зарабатывать 300-380 тысяч фунтов в неделю по новому контракту с «Ливерпулем».
Сейчас Салах получает около 200 тысяч фунтов в неделю. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.
- Салах – лидер этого сезона АПЛ по системе «гол+пас» (6+3).
- Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.
- «Ливерпуль» идет на 2-м месте в АПЛ.
Источник: The Independent