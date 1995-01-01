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    Салах хочет получать 380 тысяч в неделю в «Ливерпуле» – почти в два раза больше, чем сейчас

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассчитывает на значительное повышение зарплаты в английском клубе.

    По информации The Independent, 29-летний футболист хотел бы зарабатывать 300-380 тысяч фунтов в неделю по новому контракту с «Ливерпулем».

    Сейчас Салах получает около 200 тысяч фунтов в неделю. Его контракт с клубом истекает летом 2023 года.

    • Салах – лидер этого сезона АПЛ по системе «гол+пас» (6+3).
    • Его рыночная стоимость – 100 миллионов евро.
    • «Ливерпуль» идет на 2-м месте в АПЛ.

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    Источник: The Independent

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