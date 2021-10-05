Клубы РПЛ проголосовали за сохранение текущего формата на следующий сезон

Да, и еще! Полностью остаюсь при своем мнении: надо Лигу увеличивать на 2 клуба и соответственно увеличивать на 4 матча общее число игр каждого клуба. Это и есть разумное эволюционное изменение.
Сезон чемпионата России-2022/23 будет сыгран в нынешнем формате.
За это проголосовали все клубы лиги на сегодняшнем собрании.
«Решение связано с неопределенностью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА», – пишет официальный сайт РПЛ.
- Сейчас в РПЛ играют 16 команд в 30 турах.
- Ранее компания Hypercube предложила клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги