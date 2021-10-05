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    Клубы РПЛ проголосовали за сохранение текущего формата на следующий сезон

    Сезон чемпионата России-2022/23 будет сыгран в нынешнем формате.

    За это проголосовали все клубы лиги на сегодняшнем собрании.

    «Решение связано с неопределенностью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА», – пишет официальный сайт РПЛ.

    • Сейчас в РПЛ играют 16 команд в 30 турах.
    • Ранее компания Hypercube предложила клубам РПЛ четыре варианта реформирования лиги

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: РПЛ

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    05.10.2021 16:28
    Комментарии23
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      Рейтинг: +10838

      житель СПб 6 октября, 07:40

      Да, и еще! Полностью остаюсь при своем мнении: надо Лигу увеличивать на 2 клуба и соответственно увеличивать на 4 матча общее число игр каждого клуба. Это и есть разумное эволюционное изменение.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10838

      житель СПб 6 октября, 07:38

      И вот вопрос: а зачем на эту "работу" (так как без всякой такой работы эти выводы были понятны здесь всем!) надо было тратить большие деньги из бюджета?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14

      lеоnem 5 октября, 20:40

      Пpогнозы футбольных матчeй bet-org.ru

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7857

      GoLenaStop 5 октября, 20:01

      На хер их нововведения!
      Пусть ФИФА и УЕФА подстраивается под нас, наш Чем и нашу погоду!
      Не захотят - отключим газ!
      Смелее надо быть, да , дядя Вова?
      Хи....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +13565

      paracetamol 5 октября, 19:40

      Правильно, оптимально ничего не менять, если даже настоящее не оптимально!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +210

      bomilazdeshnii 5 октября, 18:51

      Я все-таки хочу знать. Применялась ли где-нибудь эта голландская система. Поделитесь информацией, пожалуйста.

      0
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      Рейтинг: +2161

      R_a_i_n > bomilazdeshnii 5 октября, 19:53

      ну как бы да. в Европе так играют уже несколько лет

      0
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      Рейтинг: +1870

      фанат джигурды > R_a_i_n 5 октября, 21:03

      В каких странах?

      0
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      ...
      Рейтинг: +2161

      R_a_i_n > фанат джигурды 5 октября, 21:17

      Швейцария, Дания, Австрия, может Ирландия еще. Досканально я не помню все страны. Если тебе интересно, думаю найдешь и сам.

      0
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      Рейтинг: +28613

      VVM1964 5 октября, 18:21

      "От добра , добра не ищут" ...

      1
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      Рейтинг: +4373

      rash1959 5 октября, 18:18

      А для какого )(уя надо было выбрасывать столько бабла новаторам - голландцам, чтобы всё оставить на месте? Опять распил бюджетных денег на )(уй знает то.???

      1
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    • ...
      Рейтинг: +23062

      slavutiq70 5 октября, 17:54

      Но хоть одно разумное решение ...Hypercube не чего хорошего не предлагало ...

      9
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      Рейтинг: +484

      111ax 5 октября, 17:50

      ну как обычно...

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