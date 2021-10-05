Клубы РПЛ проголосовали за сохранение текущего формата на следующий сезон

Сезон чемпионата России-2022/23 будет сыгран в нынешнем формате.

За это проголосовали все клубы лиги на сегодняшнем собрании.

«Решение связано с неопределенностью вокруг сроков введения новых форматов клубных турниров УЕФА, а также возможными изменениями в международном календаре ФИФА», – пишет официальный сайт РПЛ.