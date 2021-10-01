РПЛ выпустила промо к матчу ЦСКА – «Краснодар»

Пресс-служба РПЛ подготовила проморолик к матчу десятого тура между ЦСКА и «Краснодаром». Он состоится завтра, 2 октября.

«Главный матч первого игрового дня десятого тура. Какая команда продлит свою победную серию?» – спросила лига у аудитории.