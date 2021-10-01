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    РПЛ выпустила промо к матчу ЦСКА – «Краснодар»

    Пресс-служба РПЛ подготовила проморолик к матчу десятого тура между ЦСКА и «Краснодаром». Он состоится завтра, 2 октября.

    «Главный матч первого игрового дня десятого тура. Какая команда продлит свою победную серию?» – спросила лига у аудитории.

    • Встреча начнется в 19:00 по Москве.
    • У обеих команд по 16 очков.
    • «Краснодар» не побеждает на «ВЭБ Арене» с 2018 года.

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    Источник: твиттер РПЛ

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    01.10.2021 23:08
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