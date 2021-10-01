РПЛ выпустила промо к матчу ЦСКА – «Краснодар»

Пресс-служба РПЛ подготовила проморолик к матчу десятого тура между ЦСКА и «Краснодаром». Он состоится завтра, 2 октября.
«Главный матч первого игрового дня десятого тура. Какая команда продлит свою победную серию?» – спросила лига у аудитории.
- Встреча начнется в 19:00 по Москве.
- У обеих команд по 16 очков.
- «Краснодар» не побеждает на «ВЭБ Арене» с 2018 года.
Главный матч первого игрового дня 10-го тура #ТинькоффРПЛпротивКакая команда продлит свою победную серию? #ЦСКА #Краснодар #ЦСКАКраснодар pic.twitter.com/DYr8Md2Fp1— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) October 1, 2021