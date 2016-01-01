«РБ-Спорт»: Гилерме нужна операция на ахилловом сухожилии. На восстановление уйдет два месяца

Боюсь, что вместо сверхнадежного Дюпина, который никогда не ошибается и в каждом матче спасает, у Карпина будет играть на уколах больной Гилерме, который и здоровым-то косячил регулярно. Впрочем, отношение Карпина к составу сборной давно уже понятно.
Вратарь «Локомотива» Гилерме испытывает проблемы с ахилловым сухожилием.
По информации «РБ-Спорт», эту травму нельзя вылечить без операции.
В случае хирургического вмешательства 35-летний футболист пропустит около двух месяцев. Поэтому он пока играет на уколах и через боль.
- Гилерме попал в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
- В этом сезоне голкипер пропустил 10 голов в 11 играх за «Локо».