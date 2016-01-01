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    «РБ-Спорт»: Гилерме нужна операция на ахилловом сухожилии. На восстановление уйдет два месяца

    Вратарь «Локомотива» Гилерме испытывает проблемы с ахилловым сухожилием.

    По информации «РБ-Спорт», эту травму нельзя вылечить без операции.

    В случае хирургического вмешательства 35-летний футболист пропустит около двух месяцев. Поэтому он пока играет на уколах и через боль.

    • Гилерме попал в окончательную заявку сборной России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
    • В этом сезоне голкипер пропустил 10 голов в 11 играх за «Локо».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:29
    Комментарии14
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      Рейтинг: +9768

      Вомбат 12 минут назад

      Боюсь, что вместо сверхнадежного Дюпина, который никогда не ошибается и в каждом матче спасает, у Карпина будет играть на уколах больной Гилерме, который и здоровым-то косячил регулярно. Впрочем, отношение Карпина к составу сборной давно уже понятно.

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      Рейтинг: +1026

      ab15488 36 минут назад

      Как бы не вышла та же история, что с Плющенко на ОИ. Выйдет в старте, напропускает, а потом скажут, что играл на уколах. Пускай уж лучше уступит место в калитке здоровому

      2
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      Рейтинг: +14430

      Garrincha58 38 минут назад

      если сделает операцию то выйдет на поле уже в следующем году

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      Рейтинг: +8149

      playsh 57 минут назад

      Кафанов виноват,не уберёг.Понабрал сразу пятерых,вот Гиля и расслабился...

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      Рейтинг: +8853

      KOLBIS 1 час назад

      Здоровья ему конечно!!!...Ну может хоть для молодежи шанс будет,хотя бы в Локо...Вон какой фартовый юноша подрастает!!!...

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      Рейтинг: +635

      belarus-gomel 1 час назад

      хана локомотиву

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      Рейтинг: +1929

      acor94 1 час назад

      Не могу сказать, что я рад этой травме, но считаю в сборной не место натурализованным игрокам.

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      Рейтинг: +3518

      neim > acor94 31 минуту назад

      В сборной не место инвалидам. Играть должны здоровые и молодые. С них и спрос. А эти с этими старперами, только отмазки тренерам лепить, ссылаясь на их здоровье.

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      Рейтинг: +25254

      Боцман59rus 1 час назад

      " наконец то нормального вратаря в воротах сборной увидим)) хотя может и отиграет эти сборы, унас с вратарями в сборной история, хоть фильм снимай, главный чудорежиссер, тов. Кафанов

      2
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      Рейтинг: +30

      Gasanov Хачик 1 час назад

      Пусь лечица. Сосик Джанаев пусь пастаит пака на дырки в сборнай

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      Рейтинг: +1393

      anjaneri 1 час назад

      Только парень поймал свою жилу в рамке ворот, и вот такой облом..., будем надеяться , что это сделает еще крепче, а пока пусть поправляется скорее.

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