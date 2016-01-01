«РБ-Спорт»: Гилерме нужна операция на ахилловом сухожилии. На восстановление уйдет два месяца

Вратарь «Локомотива» Гилерме испытывает проблемы с ахилловым сухожилием.

По информации «РБ-Спорт», эту травму нельзя вылечить без операции.

В случае хирургического вмешательства 35-летний футболист пропустит около двух месяцев. Поэтому он пока играет на уколах и через боль.