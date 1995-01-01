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    Бумаль, Эннин и Козлов – в старте «Нижнего Новгорода». Яковлев, Мухин и Ахметов выйдут у ЦСКА

    Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и ЦСКА на матча 9-го тура РПЛ.

    «Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Масоэро, Гоцук, Кешкеш, Горбунов, Калинский, Бумаль, Ткачук, Балай, Эннин.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Зайнутдинов, Ахметов, Обляков, Мухин, Яковлев, Эджуке, Чалов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: +25244

      Боцман59rus 1 час назад

      _ будут играть как дерби, ничего не светит, выводы по игре (очень посредственной) не сделаны, эйфория после случайной победы, не лучший помощник>))

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      Рейтинг: +52241

      portero 1 час назад

      Ну что тренер Кержаков, тебя сильно хвалили, вот только теперь начинаются игры, вас серьезно воспринимают, так что будет сложно очки набирать.....

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      Рейтинг: +83

      БОМЖАРНИК 2 часа назад

      Тут либо унылая ничья либо Новгород на классе 1-0

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