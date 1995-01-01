Бумаль, Эннин и Козлов – в старте «Нижнего Новгорода». Яковлев, Мухин и Ахметов выйдут у ЦСКА

_ будут играть как дерби, ничего не светит, выводы по игре (очень посредственной) не сделаны, эйфория после случайной победы, не лучший помощник>))
Стали известны стартовые составы «Нижнего Новгорода» и ЦСКА на матча 9-го тура РПЛ.
«Нижний Новгород»: Нигматуллин, Козлов, Масоэро, Гоцук, Кешкеш, Горбунов, Калинский, Бумаль, Ткачук, Балай, Эннин.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Дивеев, Бийол, Зайнутдинов, Ахметов, Обляков, Мухин, Яковлев, Эджуке, Чалов.
- Начало матча – в 19:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.