«СЭ»: у Магкеева подозрение на разрыв крестообразных связок колена

Здоровья и скорейшего восстановления!!!!!!!!!!!!
Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев получил травму во время матча девятого тура РПЛ против «Химок» (0:0).
У 22-летнего футболиста возникли проблемы с коленом во втором тайме сегодняшней игры. Он покинул поле на носилках.
По информации «СЭ», у хавбека подозрение на разрыв крестообразных связок.
- Магкеев – воспитанник «Локо».
- В этом сезоне он провел 8 матчей.
- Игрока включили в расширенную заявку сборной России на октябрьские встречи отбора ЧМ-2022.