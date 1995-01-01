Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    «СЭ»: у Магкеева подозрение на разрыв крестообразных связок колена

    Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев получил травму во время матча девятого тура РПЛ против «Химок» (0:0).

    У 22-летнего футболиста возникли проблемы с коленом во втором тайме сегодняшней игры. Он покинул поле на носилках.

    По информации «СЭ», у хавбека подозрение на разрыв крестообразных связок.

    • Магкеев – воспитанник «Локо».
    • В этом сезоне он провел 8 матчей.
    • Игрока включили в расширенную заявку сборной России на октябрьские встречи отбора ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:33
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3301

      PAREVG. 43 минуты назад

      Здоровья и скорейшего восстановления!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9710

      Вомбат 58 минут назад

      Здоровья игроку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -153

      diamondfan 1 час назад

      Не Магкеев, а Дерьмеев!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +725

      Dizgen 1 час назад

      Здоровья

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9642

      Cleaner 1 час назад

      Обидно. В конце игры, практически на ровном месте...(

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      Guinnesss 2 часа назад

      Печально,здоровья Стасу.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89621
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67581
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru