«СЭ»: у Магкеева подозрение на разрыв крестообразных связок колена

Полузащитник «Локомотива» Станислав Магкеев получил травму во время матча девятого тура РПЛ против «Химок» (0:0).

У 22-летнего футболиста возникли проблемы с коленом во втором тайме сегодняшней игры. Он покинул поле на носилках.

По информации «СЭ», у хавбека подозрение на разрыв крестообразных связок.