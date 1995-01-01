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    Крицюк, Клаудиньо и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Крыльями»; у самарцев выйдут Зиньковский, Глушенков и Сергеев

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч девятого тура РПЛ.

    «Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.

    «Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.

    • Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:32
    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +3500

      neim 8 минут назад

      Сегодня Дзюба будет демонстрировать свою "плохую" спортивную форму, находясь в стартовом составе своей команды ))).

      0
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      Рейтинг: +52113

      portero 8 минут назад

      Ну что, победы Крыльям!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1555

      Sviro 19 минут назад

      Робяты, сделайте красивую игру!!! Надоело смотреть, как перекатывают мяч по красивому газону!! Порадуйте болельщиков атакующей игрой не оглядываясь на результат!!

      2
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      Рейтинг: +1237

      Хейтер Аларм 42 минуты назад

      Гдэ Пиняев

      0
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      Рейтинг: +3209

      Питерский князь 1 час назад

      Надеюсь Зенит будеит играть, минимум как с Рубином!

      2
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      Рейтинг: +2006

      волчарик > Питерский князь 38 минут назад

      Многие надеются,что это был не разовый всплеск эмоций.Ведь так заждались именно хорошей игры.

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