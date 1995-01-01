Крицюк, Клаудиньо и Дзюба – в старте «Зенита» на матч с «Крыльями»; у самарцев выйдут Зиньковский, Глушенков и Сергеев

Сегодня Дзюба будет демонстрировать свою "плохую" спортивную форму, находясь в стартовом составе своей команды ))).
Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Крыльев Советов» на матч девятого тура РПЛ.
«Зенит»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Сантос, Сутормин, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Дзюба, Малком.
«Крылья Советов»: Ломаев, Чернов, Горшков, Солдатенков, Зеффан, Зиньковский, Якуба, Ежов, Иванисеня, Сергеев, Глушенков.
- Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.