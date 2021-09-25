Управляющий делами «Локомотива» Коротков попал в реанимацию из-за коронавируса. Ему 80 лет

«Комсомольская правда» сообщила о тяжелом состоянии бывшего игрока «Локомотива» Владимира Короткова.
Ветеран болеет коронавирусом. У него диагностировано 75-процентное поражение легких. С 21 сентября он находится в реанимации больницы в Коммунарке.
- Коротков – управляющий делами «Локомотива», помощник президента клуба.
- В конце августа ему исполнилось 80 лет.
- Футболист выступал за «Локо» с 1966 по 1969 год, а после завершения карьеры занимался в команде тренерской и административной деятельностью.
Источник: «Комсомольская правда»