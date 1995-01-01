Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    Тест: что посмотреть вместо Эль Класико?
    2 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    3 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?

    Управляющий делами «Локомотива» Коротков попал в реанимацию из-за коронавируса. Ему 80 лет

    «Комсомольская правда» сообщила о тяжелом состоянии бывшего игрока «Локомотива» Владимира Короткова.

    Ветеран болеет коронавирусом. У него диагностировано 75-процентное поражение легких. С 21 сентября он находится в реанимации больницы в Коммунарке.

    • Коротков – управляющий делами «Локомотива», помощник президента клуба.
    • В конце августа ему исполнилось 80 лет.
    • Футболист выступал за «Локо» с 1966 по 1969 год, а после завершения карьеры занимался в команде тренерской и административной деятельностью.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Комсомольская правда»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:37
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89621
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67581
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru