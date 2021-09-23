«Локомотив» начнет изучать геном футболистов

«Локомотив» займeтся изучением генома футболистов. Клуб будет сотрудничать с медико-генетическим центром Genotek.
«Цель сотрудничества – изучение генома спортсменов и выявление генетических маркеров, отвечающих за спортивные навыки атлетов.
Все игроки основной команды, а также футболисты остальных команд клуба, станут участниками комплексного генетического исследования, которое предоставляет возможность анализа тысяч генов, ответственных за происхождение, здоровье, долголетие, спортивные навыки, реакции на прием лекарств и на различное питание.
Полученный ДНК-профиль позволяет специалистам персонально разработать рекомендации по профилактике заболеваний, диете и образу жизни», – сообщает пресс-служба клуба.
- «Локомотив» идет на 3-м месте в РПЛ.
- В субботу, 25 сентября, столичный клуб встретится с «Химками».
Источник: официальный сайт «Локомотива»