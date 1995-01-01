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    «Локомотив» начнет изучать геном футболистов

    «Локомотив» займeтся изучением генома футболистов. Клуб будет сотрудничать с медико-генетическим центром Genotek.

    «Цель сотрудничества – изучение генома спортсменов и выявление генетических маркеров, отвечающих за спортивные навыки атлетов.

    Все игроки основной команды, а также футболисты остальных команд клуба, станут участниками комплексного генетического исследования, которое предоставляет возможность анализа тысяч генов, ответственных за происхождение, здоровье, долголетие, спортивные навыки, реакции на прием лекарств и на различное питание.

    Полученный ДНК-профиль позволяет специалистам персонально разработать рекомендации по профилактике заболеваний, диете и образу жизни», – сообщает пресс-служба клуба.

    • «Локомотив» идет на 3-м месте в РПЛ.
    • В субботу, 25 сентября, столичный клуб встретится с «Химками».

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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