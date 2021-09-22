Сульшер: «Роналду хочет играть всегда, но не думаю, что это возможно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос об игровой практике форварда Криштиану Роналду.

«Сразу после перехода он начал делать разницу. Но, конечно, впереди долгий сезон. Роналду хочет играть всегда, но я не думаю, что это возможно», – сказал Сульшер.