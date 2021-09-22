Сульшер: «Роналду хочет играть всегда, но не думаю, что это возможно»

Если Роналду хочет играть ВСЕГДА, значит он ДОЛЖЕН играть всегда. Иначе так и будете проигрывать, как вчера Вест Хэму. Сульшер, нужно быть дураком, чтобы не ставить на игру машину по забиванию голов на игру.
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос об игровой практике форварда Криштиану Роналду.
«Сразу после перехода он начал делать разницу. Но, конечно, впереди долгий сезон. Роналду хочет играть всегда, но я не думаю, что это возможно», – сказал Сульшер.
- После возвращения в «МЮ» португалец забил 4 гола в 3 матчах.
- В первой игре без Роналду команда проиграла «Вест Хэму» (0:1) в Кубке лиги.