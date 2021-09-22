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    Сульшер: «Роналду хочет играть всегда, но не думаю, что это возможно»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос об игровой практике форварда Криштиану Роналду.

    «Сразу после перехода он начал делать разницу. Но, конечно, впереди долгий сезон. Роналду хочет играть всегда, но я не думаю, что это возможно», – сказал Сульшер.

    • После возвращения в «МЮ» португалец забил 4 гола в 3 матчах.
    • В первой игре без Роналду команда проиграла «Вест Хэму» (0:1) в Кубке лиги.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Metro

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    Сегодня, 10:54
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9600

      Cleaner 39 минут назад

      Если Роналду хочет играть ВСЕГДА, значит он ДОЛЖЕН играть всегда. Иначе так и будете проигрывать, как вчера Вест Хэму. Сульшер, нужно быть дураком, чтобы не ставить на игру машину по забиванию голов на игру.

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      Рейтинг: +1263

      Benifacto > Cleaner 29 минут назад

      все по делу, но они хотели кубок с Линдгардом пройти)))

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      Рейтинг: +436

      Блямба > Cleaner 22 минуты назад

      Не моё сутулое собачье мнение))
      Но, мне кажется,Улле Гуннарович почувствовал,что надо показать ,кто в доме хозяин,а кто нанятый работник.
      Неудачно показал.

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      Рейтинг: +9600

      Cleaner > Блямба 15 минут назад

      С Роналду так нельзя. И ежу понятно, кто сейчас в команде стал Главным.

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