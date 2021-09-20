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    Крал поддержал «Спартак» перед дерби с ЦСКА

    Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал опубликовал в твиттере пост, посвященный дерби ЦСКА и «Спартака».

    «Дерби! Вперeд, «Спартак»!» – написал чешский хавбек.

    • Крал выступал за «Спартак» с 2019 по 2021 год.
    • «Вест Хэм» арендовал его с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
    • ЦСКА примет «Спартак» сегодня в 19:30 мск.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Алекса Крала

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    Сегодня, 11:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13111

      paracetamol 24 минуты назад

      Поддержал «Спартак» за трясущиеся коленки?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +827

      ПалкоВводецъ 3 часа назад

      свиней поддерживает всякий неликвид. гыгыгы

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