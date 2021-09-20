Крал поддержал «Спартак» перед дерби с ЦСКА

Поддержал «Спартак» за трясущиеся коленки?
Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал опубликовал в твиттере пост, посвященный дерби ЦСКА и «Спартака».
«Дерби! Вперeд, «Спартак»!» – написал чешский хавбек.
- Крал выступал за «Спартак» с 2019 по 2021 год.
- «Вест Хэм» арендовал его с обязательством выкупа при выполнении определенных условий.
- ЦСКА примет «Спартак» сегодня в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию московского дерби.
Derby game! Вперeд Спартак! @fcsm_official https://t.co/4wyXVaDCIx— Alex Král (@alexkralcz) September 20, 2021