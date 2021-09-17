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    «Всегда ждем на поле «ВТБ Арены». «Динамо» поздравило Овечкина с днем рождения

    Российскому хоккеисту Александру Овечкину исполнилось 36 лет. Его поздравила пресс-служба «Динамо».

    «Поздравляем! Всегда ждeм на трибунах и на поле «ВТБ Арены», – написали москвичи.

    • Овечкин болеет за «Динамо», время от времени посещает матчи команды.
    • Игрок – воспитанник хоккейного «Динамо».
    • Овечкин – 3-кратный чемпион мира.

    Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба в США

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Динамо»

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    17.09.2021 23:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: -466

      СуперПАВ9 1 час назад

      Да уж легенда в америку сматался и живет там

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