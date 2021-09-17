«Всегда ждем на поле «ВТБ Арены». «Динамо» поздравило Овечкина с днем рождения

Российскому хоккеисту Александру Овечкину исполнилось 36 лет. Его поздравила пресс-служба «Динамо».

«Поздравляем! Всегда ждeм на трибунах и на поле «ВТБ Арены», – написали москвичи.

Овечкин болеет за «Динамо», время от времени посещает матчи команды.

Игрок – воспитанник хоккейного «Динамо».

Овечкин – 3-кратный чемпион мира.

Сегодня день рождения у Александра Овечкина!Воспитанник «Динамо»Обладатель Кубка СтэнлиТрeхкратный чемпион мираЛегендаПоздравляем! Всегда ждeм на трибунах и на поле «ВТБ Арены»#ДинамоМосква #футбол #хоккей #Овечкин pic.twitter.com/R7ZSv7Gr15 — ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) September 17, 2021

Овечкин стал инвестором женского футбольного клуба в США