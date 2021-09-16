Дом защитника «Челси» Джеймса ограбили во время матча с «Зенитом»

Защитник «Челси» Рис Джеймс сообщил об ограблении своего дома во вторник вечером.

По словам футболиста, преступники проникли в его жилье во время матча Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0).

Злоумышленники украли сейф, в котором находились медали 21-летнего англичанина за победу в ЛЧ и Суперкубке УЕФА, а также за участие в финале Евро-2020.

Джеймс выложил в инстаграме видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых видны грабители, чьи лица скрыты масками.