Дом защитника «Челси» Джеймса ограбили во время матча с «Зенитом»

Защитник «Челси» Рис Джеймс сообщил об ограблении своего дома во вторник вечером.
По словам футболиста, преступники проникли в его жилье во время матча Лиги чемпионов против «Зенита» (1:0).
Злоумышленники украли сейф, в котором находились медали 21-летнего англичанина за победу в ЛЧ и Суперкубке УЕФА, а также за участие в финале Евро-2020.
Джеймс выложил в инстаграме видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых видны грабители, чьи лица скрыты масками.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм Риса Джеймса