Шапи дебютировал за «Гиресунспор». Его выпустили в старте

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов проводит первый матч за «Гиресунспор».
Игрок, права на которого принадлежат «Краснодару», вышел с первых минут на встречу четвертого тура чемпионата Турции против «Аланьяспора».
Клубная пресс-служба показала, что россиянин будет играть на позиции атакующего полузащитника.
- «Гиресунспор» арендовал Шапи до конца текущего сезона.
- Форвард до этого всю карьеру провел в «Краснодаре».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Инстаграм «Гиресунспора»