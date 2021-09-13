Шапи дебютировал за «Гиресунспор». Его выпустили в старте

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов проводит первый матч за «Гиресунспор».

Игрок, права на которого принадлежат «Краснодару», вышел с первых минут на встречу четвертого тура чемпионата Турции против «Аланьяспора».

Клубная пресс-служба показала, что россиянин будет играть на позиции атакующего полузащитника.

«Гиресунспор» арендовал Шапи до конца текущего сезона.

Форвард до этого всю карьеру провел в «Краснодаре».