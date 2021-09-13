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Шапи дебютировал за «Гиресунспор». Его выпустили в старте

13 сентября 2021, 20:35

Нападающий Магомед-Шапи Сулейманов проводит первый матч за «Гиресунспор».

Игрок, права на которого принадлежат «Краснодару», вышел с первых минут на встречу четвертого тура чемпионата Турции против «Аланьяспора».

Клубная пресс-служба показала, что россиянин будет играть на позиции атакующего полузащитника.

  • «Гиресунспор» арендовал Шапи до конца текущего сезона.
  • Форвард до этого всю карьеру провел в «Краснодаре».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Инстаграм «Гиресунспора»
Турция. Суперлига Аланьяспор Гиресунспор Сулейманов Магомед-Шапи
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