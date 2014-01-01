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    Аджоев – о матче с ЦСКА: «Арсенал» потерял два очка»

    Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев дал комментарий после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

    «Команда сыграла достойно, показала характер. Могу сказать, что мы потеряли два очка. Сами не видели? Мы пропустили, потом сравняли, затем вышли вперед. Повели в счете и заставили ЦСКА отыгрываться. Когда они сравняли, то мы и потеряли два очка», – сказал Аджоев.

    • «Арсенал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
    • У команды 5 очков после 7 туров.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии2
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      Рейтинг: +51599

      portero 2 минуты назад

      когда Набабкин не попал в ворота без воротчика в конце игры , вы спасли очко...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +20862

      vladimir-7 3 минуты назад

      Для вас хорошо, что очко получили, а не три потеряли.

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