Аджоев – о матче с ЦСКА: «Арсенал» потерял два очка»

когда Набабкин не попал в ворота без воротчика в конце игры , вы спасли очко...
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев дал комментарий после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).
«Команда сыграла достойно, показала характер. Могу сказать, что мы потеряли два очка. Сами не видели? Мы пропустили, потом сравняли, затем вышли вперед. Повели в счете и заставили ЦСКА отыгрываться. Когда они сравняли, то мы и потеряли два очка», – сказал Аджоев.
- «Арсенал» занимает предпоследнее место в турнирной таблице.
- У команды 5 очков после 7 туров.
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