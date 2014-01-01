Аджоев – о матче с ЦСКА: «Арсенал» потерял два очка»

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев дал комментарий после матча 7-го тура РПЛ с ЦСКА (2:2).

«Команда сыграла достойно, показала характер. Могу сказать, что мы потеряли два очка. Сами не видели? Мы пропустили, потом сравняли, затем вышли вперед. Повели в счете и заставили ЦСКА отыгрываться. Когда они сравняли, то мы и потеряли два очка», – сказал Аджоев.