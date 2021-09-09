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    «Локо» надо рвать». Фанаты «Крыльев Советов» посетили тренировку команды

    На сегодняшнюю тренировку «Крыльев Советов» пришли болельщики. Они пожелали удачи футболистам в ближайшем матче против «Локомотива».

    «Вместе мы команда, «Локо» надо рвать», – гласил баннер фанатов.

    • Игра в Москве состоится в субботу, 11 сентября.
    • «Крылья Советов» занимают в РПЛ 11-е место.
    • «Локомотив» в случае победы возглавит таблицу.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии2
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      Рейтинг: +15

      33! 8 минут назад

      Лучше бы в финале кубка рвали. А тут - всего лишь 3 очка на кону

      0
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      Рейтинг: -517

      СуперПАВ9 1 час назад

      Себя порвите

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