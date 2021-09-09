«Локо» надо рвать». Фанаты «Крыльев Советов» посетили тренировку команды

На сегодняшнюю тренировку «Крыльев Советов» пришли болельщики. Они пожелали удачи футболистам в ближайшем матче против «Локомотива».

«Вместе мы команда, «Локо» надо рвать», – гласил баннер фанатов.

Игра в Москве состоится в субботу, 11 сентября.

«Крылья Советов» занимают в РПЛ 11-е место.

«Локомотив» в случае победы возглавит таблицу.