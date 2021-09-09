«Локо» надо рвать». Фанаты «Крыльев Советов» посетили тренировку команды

Лучше бы в финале кубка рвали. А тут - всего лишь 3 очка на кону
На сегодняшнюю тренировку «Крыльев Советов» пришли болельщики. Они пожелали удачи футболистам в ближайшем матче против «Локомотива».
«Вместе мы команда, «Локо» надо рвать», – гласил баннер фанатов.
- Игра в Москве состоится в субботу, 11 сентября.
- «Крылья Советов» занимают в РПЛ 11-е место.
- «Локомотив» в случае победы возглавит таблицу.
Вечернюю тренировку нашей команды посетили болельщики. Они поприветствовали игроков и пожелали удачи в предстоящей игре с «Локомотивом» pic.twitter.com/POrZV7Q06f— ПФК Крылья Советов (@fckssamara) September 9, 2021