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    Камано прилетел в Москву. Он не мог выехать из Гвинеи из-за военного переворота

    Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что нападающий команды Франсуа Камано прилетел в Москву.

    «Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано прилетел в Москву. Рейс из Стамбула, на котором легионер «железнодорожников» вернулся в российскую столицу, приземлился в аэропорту Внуково.

    Сразу с самолeта Камано отправился на стадион, где проведeт тренировку по индивидуальному графику. Завтра Франсуа присоединится к команде на предыгровом занятии перед встречей с «Крыльями Советов», – сообщает пресс-служба клуба.

    • Футболист не мог покинуть Гвинею после военно переворота в стране.
    • В этом сезоне Камано провел 7 матчей за «Локо».
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12

      nastadion 1 час назад

      Ну лучше поздно вылететь, чем никогда. Жив уже молодчек.

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