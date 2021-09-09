Камано прилетел в Москву. Он не мог выехать из Гвинеи из-за военного переворота

Пресс-служба «Локомотива» сообщила, что нападающий команды Франсуа Камано прилетел в Москву.

«Нападающий «Локомотива» Франсуа Камано прилетел в Москву. Рейс из Стамбула, на котором легионер «железнодорожников» вернулся в российскую столицу, приземлился в аэропорту Внуково.

Сразу с самолeта Камано отправился на стадион, где проведeт тренировку по индивидуальному графику. Завтра Франсуа присоединится к команде на предыгровом занятии перед встречей с «Крыльями Советов», – сообщает пресс-служба клуба.