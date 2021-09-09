Крал: «Спартак» навсегда останется в моем сердце. Спасибо за два прекрасных года»

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал попрощался со «Спартаком» и его болельщиками.

«Хотелось бы сказать спасибо «Спартаку» за эти два прекрасных года. Огромное спасибо руководству клуба, тренерам, административному и медицинскому штабу. Тем людям, которые работали, когда я пришел, и тем, кто присоединился позже!

Я всегда буду помнить наши славные победы и наших болельщиков, которые создавали на трибунах атмосферу, пробирающую до мурашек, и которых можно по праву назвать нашим двенадцатым игроком. Я так ими горжусь и никогда их не забуду!

Также хотел сказать огромное спасибо всем товарищам по команде. Они помогали мне с первого дня в России не только на поле, но и за его пределами. Благодаря этой помощи в том числе мои мечты сбылись!

Их прощальное видео очень много для меня значит! Спасибо вам, ребята! Здоровья вам и удачного сезона. Для меня было огромной честью играть в величайшем клубе России!

«Спартак» навсегда останется в моем сердце!» – написал Крал в инстаграме.

Крал выступал за «Спартак» с 2019 года.

Он провел 60 матчей и сделал 6 ассистов.

«Вест Хэм» арендовал чеха с обязательным правом выкупа.