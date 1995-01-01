Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Крал: «Спартак» навсегда останется в моем сердце. Спасибо за два прекрасных года»

    Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал попрощался со «Спартаком» и его болельщиками.

    «Хотелось бы сказать спасибо «Спартаку» за эти два прекрасных года. Огромное спасибо руководству клуба, тренерам, административному и медицинскому штабу. Тем людям, которые работали, когда я пришел, и тем, кто присоединился позже!

    Я всегда буду помнить наши славные победы и наших болельщиков, которые создавали на трибунах атмосферу, пробирающую до мурашек, и которых можно по праву назвать нашим двенадцатым игроком. Я так ими горжусь и никогда их не забуду!

    Также хотел сказать огромное спасибо всем товарищам по команде. Они помогали мне с первого дня в России не только на поле, но и за его пределами. Благодаря этой помощи в том числе мои мечты сбылись!

    Их прощальное видео очень много для меня значит! Спасибо вам, ребята! Здоровья вам и удачного сезона. Для меня было огромной честью играть в величайшем клубе России!

    «Спартак» навсегда останется в моем сердце!» – написал Крал в инстаграме.

    • Крал выступал за «Спартак» с 2019 года.
    • Он провел 60 матчей и сделал 6 ассистов.
    • «Вест Хэм» арендовал чеха с обязательным правом выкупа.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Алекса Крала

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10207

      Литейный4 1 час назад

      Отмучился горемыка в свинарнике. Теперь хоть заиграет в футбол. Гыгыгы

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89223
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67487
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru