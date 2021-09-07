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    Азмун – лучший игрок «Зенита» в июле и августе

    Болельщики «Зенита» выбрали лучшего футболиста команды на старте сезона.

    Победителем голосования стал нападающий Сердар Азмун.

    Кандидатуру иранца поддержали 37,41% респондентов, что позволило ему опередить Малкома (34,51%) и Александра Ерохина (15,85%).

    • В июле и августе Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
    • Он во второй раз в карьере признан игроком месяца в «Зените».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Сегодня, 16:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +338

      Sancho010365 10 минут назад

      Азмун-сила и моща, Зенит с его уходом сильно не дёргается, возможно есть договорённость с ним. Будем надеяться на хорошее.

      0
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      Рейтинг: +89203

      zigbert 1 час назад

      На самом деле так оно и есть. Но Малком тоже заметно прибавил.

      3
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      Рейтинг: +6920

      Fusballer 1 час назад

      Справедливо.

      4
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      Рейтинг: +7610

      playsh 2 часа назад

      Сбывается надежда,что болельщики Зенита адекватные люди.Молодцы,конечно же, Азмун лучший.Жаль,если он уйдёт из Российского футбола.

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      Рейтинг: +10150

      Литейный4 2 часа назад

      Азмун держит марку! Значит завоюет с Зенитом очередное чемпионство! А там можно и бесплатно на вольные хлеба. Контракт свой отбил с лихвой. Гыгыгы

      6
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      Рейтинг: +11

      БОМЖАРНИК > Литейный4 1 час назад

      Так он без рукаку ни куда с бомжарника

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