Азмун – лучший игрок «Зенита» в июле и августе

Азмун-сила и моща, Зенит с его уходом сильно не дёргается, возможно есть договорённость с ним. Будем надеяться на хорошее.
Болельщики «Зенита» выбрали лучшего футболиста команды на старте сезона.
Победителем голосования стал нападающий Сердар Азмун.
Кандидатуру иранца поддержали 37,41% респондентов, что позволило ему опередить Малкома (34,51%) и Александра Ерохина (15,85%).
- В июле и августе Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
- Он во второй раз в карьере признан игроком месяца в «Зените».
Великолепный Сердар Азмун — «G-Drive. Лучший игрок июля-августа»Летом текущего сезона нападающий забил шесть мячей в семи матчах— ФК «Зенит» (@zenit_spb) September 7, 2021