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    Крал – о переходе из «Спартака» в «Вест Хэм»: «У меня был небольшой стресс»

    Новичок «Вест Хэма» Алекс Крал рассказал о своих эмоциях в связи с трансфером из «Спартака» в лондонский клуб.

    «Сейчас я очень хорошо себя чувствую. У меня был небольшой стресс, потому что до последнего момента я не знал, состоится ли сделка.

    Клубы вели переговоры в заключительный день трансферного окна. Я очень рад, что удалось найти решение, которое позволило мне перейти в «Вест Хэм», – сказал чешский хавбек.

    • Крал отыграл за «Спартак» 2 сезона.
    • «Вест Хэм» арендовал его с правом выкупа.
    • Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.

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    Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»

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    Сегодня, 12:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +11794

      ilichkadr 2 часа назад

      Ну, да трясся до последнего. Видимо от долгожданного счастья аж пронесло...........

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