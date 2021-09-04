Крал – о переходе из «Спартака» в «Вест Хэм»: «У меня был небольшой стресс»

Новичок «Вест Хэма» Алекс Крал рассказал о своих эмоциях в связи с трансфером из «Спартака» в лондонский клуб.
«Сейчас я очень хорошо себя чувствую. У меня был небольшой стресс, потому что до последнего момента я не знал, состоится ли сделка.
Клубы вели переговоры в заключительный день трансферного окна. Я очень рад, что удалось найти решение, которое позволило мне перейти в «Вест Хэм», – сказал чешский хавбек.
- Крал отыграл за «Спартак» 2 сезона.
- «Вест Хэм» арендовал его с правом выкупа.
- Рыночная стоимость игрока – 10 миллионов евро.
Источник: Официальный сайт «Вест Хэма»