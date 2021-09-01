Селихов после перелома приступил к полноценным тренировкам

Вратарь «Спартака» Александр Селихов вернулся в общую группу. Он восстановился после перелома пальца.

«Полноценное возвращение Селихова и первая тренировка Максимилиано Кофрие.

Работа кипит! Правда, пока без сборников», – написал «Спартак».

Селихов в прошлом сезоне провел 1 матч за «Спартак».

Кофрие куплен у бельгийского «Сент-Труйдена».

«Спартак» идет в РПЛ 10-м.