Селихов после перелома приступил к полноценным тренировкам

Вратарь «Спартака» Александр Селихов вернулся в общую группу. Он восстановился после перелома пальца.
«Полноценное возвращение Селихова и первая тренировка Максимилиано Кофрие.
Работа кипит! Правда, пока без сборников», – написал «Спартак».
- Селихов в прошлом сезоне провел 1 матч за «Спартак».
- Кофрие куплен у бельгийского «Сент-Труйдена».
- «Спартак» идет в РПЛ 10-м.
Полноценное возвращение Селихова и первая тренировка КофриеРабота кипит! Правда, пока без сборников pic.twitter.com/EeSYPAazA0— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 1, 2021