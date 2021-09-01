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    Селихов после перелома приступил к полноценным тренировкам

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов вернулся в общую группу. Он восстановился после перелома пальца.

    «Полноценное возвращение Селихова и первая тренировка Максимилиано Кофрие.

    Работа кипит! Правда, пока без сборников», – написал «Спартак».

    • Селихов в прошлом сезоне провел 1 матч за «Спартак».
    • Кофрие куплен у бельгийского «Сент-Труйдена».
    • «Спартак» идет в РПЛ 10-м.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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