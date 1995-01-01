«Арсенал» – лидер по тратам в летнее трансферное окно

он потом эту шайку продаст дороже на 30, 40 процентов, это стратегия арсенала. они перекупы уже который год. будет результат, хорошо, нет, не критично, главное чтобы покупки эти подорожали. поэтому они которое десятилетие в топ 10 в европе по доходам.
В Европе закончилось летнее трансферное окно. Лидером по тратам среди клубов стал «Арсенал».
Лондонский клуб потратил 165,6 миллиона евро.
«Арсенал» купил Бена Уайта (58,5 млн), Мартина Эдегора (35), Аарона Рэмсдейла (28), Такехиро Томиясу (18,6), Альберта Локонга (17,5) и Нуну Тавареша (8).
- «Арсенал» продал игроков на 30,9 млн евро.
- Клуб занимает последнее место в АПЛ.