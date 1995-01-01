Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    Тест: с каким футболистом вы должны были встретить Новый год?
    2 Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    Тест для мужчин: какой была бы ваша жена, будь вы футболистом
    3 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»

    «Арсенал» – лидер по тратам в летнее трансферное окно

    В Европе закончилось летнее трансферное окно. Лидером по тратам среди клубов стал «Арсенал».

    Лондонский клуб потратил 165,6 миллиона евро.

    «Арсенал» купил Бена Уайта (58,5 млн), Мартина Эдегора (35), Аарона Рэмсдейла (28), Такехиро Томиясу (18,6), Альберта Локонга (17,5) и Нуну Тавареша (8).

    • «Арсенал» продал игроков на 30,9 млн евро.
    • Клуб занимает последнее место в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Transfermarkt

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:50
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +613

      mama1991 37 минут назад

      он потом эту шайку продаст дороже на 30, 40 процентов, это стратегия арсенала. они перекупы уже который год. будет результат, хорошо, нет, не критично, главное чтобы покупки эти подорожали. поэтому они которое десятилетие в топ 10 в европе по доходам.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11140

      DeStar 41 минуту назад

      эх арсенал. Все тот же курс на молодняк , только толку уже мало

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      чаппай 1 час назад

      А когда Артета успел стать тренером, который заслуживает такой продолжительный карт-бланш??? За что??? Ну видно же, что не получается. Вот бы Де Дзерби переманить, у него эти игроки забегали бы только в путь

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89024
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67415
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru