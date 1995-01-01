«Реал» близок к покупке Камавинга

Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга в ближайшее время станет игроком «Реала».

Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Canal+, клубы уже договорились о трансфере 18-летнего футболиста.

Покупка француза обойдется «Реалу» в 28-30 миллионов евро без учета бонусов.