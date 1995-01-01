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    «Реал» близок к покупке Камавинга

    Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга в ближайшее время станет игроком «Реала».

    Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Canal+, клубы уже договорились о трансфере 18-летнего футболиста.

    Покупка француза обойдется «Реалу» в 28-30 миллионов евро без учета бонусов.

    • Камавинга – воспитанник «Ренна».
    • За основную команду провел 88 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
    • Рыночная стоимость хавбека – 55 миллионов евро.

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    Источник: Get French Football News

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1579

      tarasofka 1 час назад

      ну и всё правильно. чем брать мбаппу за 200, когда можно взять его через год бесплатно - лучше взять этого зулуса + хер знает кого, но примерно любого игрока, типа холланда или левандовского. и азара тихонько сбагрить зимой или через год.

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