«Реал» близок к покупке Камавинга

ну и всё правильно. чем брать мбаппу за 200, когда можно взять его через год бесплатно - лучше взять этого зулуса + хер знает кого, но примерно любого игрока, типа холланда или левандовского. и азара тихонько сбагрить зимой или через год.
Полузащитник «Ренна» Эдуардо Камавинга в ближайшее время станет игроком «Реала».
Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Canal+, клубы уже договорились о трансфере 18-летнего футболиста.
Покупка француза обойдется «Реалу» в 28-30 миллионов евро без учета бонусов.
- Камавинга – воспитанник «Ренна».
- За основную команду провел 88 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов.
- Рыночная стоимость хавбека – 55 миллионов евро.