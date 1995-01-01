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    Eurostavka: ЦСКА не ведет переговоры с Миранчуком. Он хочет остаться в «Локомотиве»

    Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не перейдет в ЦСКА.

    По информации Eurostavka, «армейцы» не рассматривают 25-летнего хавбека в качестве потенциальной замены Николы Влашича, который близок к переходу в «Вест Хэм».

    Кроме того, сам Миранчук хочет остаться в «Локомотиве».

    • Миранчук провел три матча в этом сезоне РПЛ, ни разу не появившись в старе «Локо».
    • Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.

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    Источник: Eurostavka

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    Сегодня, 16:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20456

      vladimir-7 2 часа назад

      Миранчук и даром не нужен ЦСКА, если его выгоняют из Локо, то
      пусть ищет себе другое место, может к брату соскочить, если получится

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