Eurostavka: ЦСКА не ведет переговоры с Миранчуком. Он хочет остаться в «Локомотиве»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не перейдет в ЦСКА.

По информации Eurostavka, «армейцы» не рассматривают 25-летнего хавбека в качестве потенциальной замены Николы Влашича, который близок к переходу в «Вест Хэм».

Кроме того, сам Миранчук хочет остаться в «Локомотиве».