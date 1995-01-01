Eurostavka: ЦСКА не ведет переговоры с Миранчуком. Он хочет остаться в «Локомотиве»

Миранчук и даром не нужен ЦСКА, если его выгоняют из Локо, то
пусть ищет себе другое место, может к брату соскочить, если получится
Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук не перейдет в ЦСКА.
По информации Eurostavka, «армейцы» не рассматривают 25-летнего хавбека в качестве потенциальной замены Николы Влашича, который близок к переходу в «Вест Хэм».
Кроме того, сам Миранчук хочет остаться в «Локомотиве».
- Миранчук провел три матча в этом сезоне РПЛ, ни разу не появившись в старе «Локо».
- Его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 12 миллионов евро.