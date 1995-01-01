«МЮ» может отдать Джеймса в аренду. Он потеряет место в старте с приходом Роналду

Очень быстрый, и все. Пока другого не заметил. Но мю как раз на скорости много чего делает) и желающие на джеймса точно найдутся, в арсенал во как раз)
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэль Джеймс может покинуть команду до закрытия трансферного окна.
По информации Sky Sports, «МЮ» может отдать Джеймса в аренду из-за перехода Криштиану Роналду. Сообщается, что 23-летний хавбек потеряет место в стартовом составе с приходом португальца.
- Джеймс провел 2 матча в этом сезоне АПЛ.
- Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.