«МЮ» может отдать Джеймса в аренду. Он потеряет место в старте с приходом Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэль Джеймс может покинуть команду до закрытия трансферного окна.

По информации Sky Sports, «МЮ» может отдать Джеймса в аренду из-за перехода Криштиану Роналду. Сообщается, что 23-летний хавбек потеряет место в стартовом составе с приходом португальца.