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    «МЮ» может отдать Джеймса в аренду. Он потеряет место в старте с приходом Роналду

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даниэль Джеймс может покинуть команду до закрытия трансферного окна.

    По информации Sky Sports, «МЮ» может отдать Джеймса в аренду из-за перехода Криштиану Роналду. Сообщается, что 23-летний хавбек потеряет место в стартовом составе с приходом португальца.

    • Джеймс провел 2 матча в этом сезоне АПЛ.
    • Его рыночная стоимость – 18 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11140

      DeStar 1 час назад

      Очень быстрый, и все. Пока другого не заметил. Но мю как раз на скорости много чего делает) и желающие на джеймса точно найдутся, в арсенал во как раз)

      0
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      Рейтинг: +43

      Arturashvilli 1 час назад

      Очень быстрый бегунок этот Джеймс

      0
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      Рейтинг: +15

      by_beck 1 час назад

      да он и так как бы не был в старте давненько
      сейчас только из-за травм других игроков

      0
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