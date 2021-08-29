⚡Месси дебютировал за «ПСЖ»

Нападающий Лионель Месси провел первую игру за «ПСЖ».

Он дебютировал за парижскую команду в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0). Аргентинец появился на поле на 66-й минуте, заменив Неймара.

Форвард не сумел отметиться результативными действиями.