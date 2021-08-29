⚡Месси дебютировал за «ПСЖ»

Молодец, его сразу бить начали, желаю успехов.
Нападающий Лионель Месси провел первую игру за «ПСЖ».
Он дебютировал за парижскую команду в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0). Аргентинец появился на поле на 66-й минуте, заменив Неймара.
Форвард не сумел отметиться результативными действиями.
- 34-летний Лео перешел в «ПСЖ» 11 августа.
- Всю карьеру до этого он играл в «Барселоне».
LEO @StadeDeReims – @PSG_English#SDRPSG pic.twitter.com/bL5MipwQEv— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 29, 2021