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    ⚡Месси дебютировал за «ПСЖ»

    Нападающий Лионель Месси провел первую игру за «ПСЖ».

    Он дебютировал за парижскую команду в матче 4-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (2:0). Аргентинец появился на поле на 66-й минуте, заменив Неймара.

    Форвард не сумел отметиться результативными действиями.

    • 34-летний Лео перешел в «ПСЖ» 11 августа.
    • Всю карьеру до этого он играл в «Барселоне».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    29.08.2021 23:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +181

      Guinnesss 22 минуты назад

      Молодец, его сразу бить начали, желаю успехов.

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      Рейтинг: +7435

      playsh 29 минут назад

      За 23 минуты,конечно,ничего не поймёшь.Дебют состоялся,в первую очередь для психологической совместимости Месси с командой и уверенности в себе.Удачи,Лео.

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