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    Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Приобретение Бека-Бека явно чей-то бизнес»

    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал покупку полузащитника Алексиса Бека-Бека.

    – Не понимаю этого трансфера. Категорически против таких приобретений. Это наносит вред российскому футболу. У «Локомотива» здорово работает академия. Растим своих ребят и зачем-то покупаем молодого француза. Для чего? Где логика? Они думают, что он вырастет и его можно будет перепродать? Но пока этот Бека-Бека ничего собой вообще не представляет! Кот в мешке, как говорится. Почему тогда не сделать ставку на своих? Я считаю, что если приглашать легионера, то это должен быть уже зрелый мастер, который может чему-то научить наших футболистов.

    – Значит, покупка «Краснодаром» 28-летнего колумбийца Кордоба вам более понятна?

    – Конечно. Вы посмотрите, как он корпусом работает. Приехал и уже четыре мяча забил! Мы же тратим деньги. Значит, надо привозить готового мастера, который сыграет хорошо именно сейчас. Да и другие рядом с ним обязательно прибавят. Южноамериканец так укрывает мяч, что никого к себе вообще не подпускает. Сильное впечатление производит. Как только у него появляется шанс – сразу бьет. Я двумя руками именно за такие трансферы.

    – Но он немолод. Если верить СМИ, «быки» заплатили за него 10-12 миллионов евро. Такие деньги, похоже, не отбить.

    – Так этот трансфер и не предполагает перепродажу. Когда ты берешь такого легионера, то должен понимать, что он принесет тебе результат здесь и сейчас. А вот приобретение Бека-Бека явно чей-то бизнес. Это не идет на пользу «Локомотиву» и всему российскому футболу. Наши академии выпускают способных парней. Давайте им дорогу, а не ищите французов на стороне.

    • «Локо» купил Бека-Бека у «Кана» за 6 млн евро. Еще 1 млн предусмотрен в качестве бонусов.
    • 20-летний француз подписал контракт на 5 лет.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:50
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1526

      lek! 8 минут назад

      Наши академии выпускают способных парней. Мля хоть одного покажи который сейчас играет на уровне , не считая РПЛ. Как начинаются Евро Кубки ложат в штаны твои воспитанники .

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      Рейтинг: +39

      Arturashvilli 54 минуты назад

      Молчал бы лучше этот хапуга

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