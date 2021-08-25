Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Приобретение Бека-Бека явно чей-то бизнес»

Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Приобретение Бека-Бека явно чей-то бизнес»

25 августа 2021, 09:50
11

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал покупку полузащитника Алексиса Бека-Бека.

– Не понимаю этого трансфера. Категорически против таких приобретений. Это наносит вред российскому футболу. У «Локомотива» здорово работает академия. Растим своих ребят и зачем-то покупаем молодого француза. Для чего? Где логика? Они думают, что он вырастет и его можно будет перепродать? Но пока этот Бека-Бека ничего собой вообще не представляет! Кот в мешке, как говорится. Почему тогда не сделать ставку на своих? Я считаю, что если приглашать легионера, то это должен быть уже зрелый мастер, который может чему-то научить наших футболистов.

– Значит, покупка «Краснодаром» 28-летнего колумбийца Кордоба вам более понятна?

– Конечно. Вы посмотрите, как он корпусом работает. Приехал и уже четыре мяча забил! Мы же тратим деньги. Значит, надо привозить готового мастера, который сыграет хорошо именно сейчас. Да и другие рядом с ним обязательно прибавят. Южноамериканец так укрывает мяч, что никого к себе вообще не подпускает. Сильное впечатление производит. Как только у него появляется шанс – сразу бьет. Я двумя руками именно за такие трансферы.

– Но он немолод. Если верить СМИ, «быки» заплатили за него 10-12 миллионов евро. Такие деньги, похоже, не отбить.

– Так этот трансфер и не предполагает перепродажу. Когда ты берешь такого легионера, то должен понимать, что он принесет тебе результат здесь и сейчас. А вот приобретение Бека-Бека явно чей-то бизнес. Это не идет на пользу «Локомотиву» и всему российскому футболу. Наши академии выпускают способных парней. Давайте им дорогу, а не ищите французов на стороне.

  • «Локо» купил Бека-Бека у «Кана» за 6 млн евро. Еще 1 млн предусмотрен в качестве бонусов.
  • 20-летний француз подписал контракт на 5 лет.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Бека-Бека Алексис
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
lek!
1629877632
Наши академии выпускают способных парней. Мля хоть одного покажи который сейчас играет на уровне , не считая РПЛ. Как начинаются Евро Кубки ложат в штаны твои воспитанники .
Ответить
Hoahin
1629881118
Отчасти он прав, приобретение сомнительное
Ответить
Mr Green
1629885798
Очередной дурачок от футбола. в этой глупой голове нет простого понимания, что вообще надо делать. вот поэтому и бюджеты минусовые, что привозят пенсионеров за неподъёмные бабки с зарплатой нереальной, плюс бонусы, а потом даже продать их не могут, чтоб дефицит бюджета перекрыть. Селекция это всегда риск, но если подходят профессионально, то на этом можно зарабатывать, что и делают в Европе. и про своих воспитанников. они не успевают 2-3 матча сыграть за основу, как уже контракты миллионные требуют. да и нет среди них суперзвезд, способных в одночасье повести всю команду за собой.
Ответить
portero
1629887619
Если Бяку поставят в основу то увидим на сто он способен, если он и в основу не попадёт , то Наумов прав на 100%...
Ответить
DOCTOR PENALTY
1629889810
Теперь уже не твой бизнес, обидно ***, да?...
Ответить
Hektor 84
1629891979
Наумова жаба душит что не он у кормушки))) не понимает он. Пусть расскажет кого он тянул в Локо!
Ответить
bomilazdeshnii
1629892021
Наумов прав!!!
Ответить
житель СПб
1629901938
6-7 млн за непонятно кого? Любопытно... Тогда трансферы Краснодара и Зенита обоснованней.
Ответить
Красногорск_Фан
1629906556
Наумов прав. Лучше на дачу машину навоза чем такие странные приобретения. И вид у этого молодого способного игрока на любом фото, уж извините, как будто он бухает ежедневно. У нас и своих алкашей полно.
Ответить
isakkobelini
1630041117
Я не согласен, если бы он перешел в условный Атлетико Мадрид и вырос там как состоявшийся футболист и потом В АПЛ за 10000000
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
2
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
2
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
26
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
Все новости
Все новости
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
25
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
18
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
145
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
На имя президента РПЛ поступило обращение после скандала в Воронеже
15:32
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+