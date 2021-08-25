Экс-президент «Локомотива» Наумов: «Приобретение Бека-Бека явно чей-то бизнес»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал покупку полузащитника Алексиса Бека-Бека.

– Не понимаю этого трансфера. Категорически против таких приобретений. Это наносит вред российскому футболу. У «Локомотива» здорово работает академия. Растим своих ребят и зачем-то покупаем молодого француза. Для чего? Где логика? Они думают, что он вырастет и его можно будет перепродать? Но пока этот Бека-Бека ничего собой вообще не представляет! Кот в мешке, как говорится. Почему тогда не сделать ставку на своих? Я считаю, что если приглашать легионера, то это должен быть уже зрелый мастер, который может чему-то научить наших футболистов.

– Значит, покупка «Краснодаром» 28-летнего колумбийца Кордоба вам более понятна?

– Конечно. Вы посмотрите, как он корпусом работает. Приехал и уже четыре мяча забил! Мы же тратим деньги. Значит, надо привозить готового мастера, который сыграет хорошо именно сейчас. Да и другие рядом с ним обязательно прибавят. Южноамериканец так укрывает мяч, что никого к себе вообще не подпускает. Сильное впечатление производит. Как только у него появляется шанс – сразу бьет. Я двумя руками именно за такие трансферы.

– Но он немолод. Если верить СМИ, «быки» заплатили за него 10-12 миллионов евро. Такие деньги, похоже, не отбить.

– Так этот трансфер и не предполагает перепродажу. Когда ты берешь такого легионера, то должен понимать, что он принесет тебе результат здесь и сейчас. А вот приобретение Бека-Бека явно чей-то бизнес. Это не идет на пользу «Локомотиву» и всему российскому футболу. Наши академии выпускают способных парней. Давайте им дорогу, а не ищите французов на стороне.