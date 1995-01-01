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    «Спартак»: «Почему мы не могли сыграть с этим «Арсеналом» вчера?»

    «Спартак» пошутил над поражением лондонского «Арсенала» от «Челси» (0:2), вспомнив свой матч 5-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:1).

    «Почему мы не могли сыграть с этим «Арсеналом» вчера?» – написала пресс-служба клуба в твиттере.

    • Лондонский «Арсенал» потерпел два поражения в двух стартовых турах АПЛ и ни разу не забил.
    • Разница мячей – 0:4.
    • «Спартак» идет на 8-м месте в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 21:46
    Комментарии17
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      Рейтинг: +16228

      JTherry 13 минут назад

      в пресс-службе Спартака наметился напряг с мозгами - какая "боярыня", такая и служба... для начала научитесь "драть" тульский Арсенал, чтобы не выглядеть идиотами в глазах болельщиков...

      0
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      Рейтинг: +2599

      ySS 20 минут назад

      Не Спартак пошутил, а клоуны из пресс-службы.
      По блату набрали дебилов.

      0
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      Рейтинг: +12580

      paracetamol 40 минут назад

      Кто бы вякал, гы!

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      Рейтинг: +1314

      Maxi_7 48 минут назад

      Вас бы даже такой Арсенал 5-0 укатал бы...

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      Рейтинг: -612

      СуперПАВ9 > Maxi_7 40 минут назад

      Наоборот Зенит лего укатал арсенал лузеры

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      Рейтинг: +3374

      АртурZaСМ 58 минут назад

      Увольте к чертовой бабушке людей отвечающих за соцсети и связи с общественностью. Совсем неуместный пост. Хотели видимо развеселить людей , но в итоге предстали клоунами...

      5
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      Рейтинг: +617

      Roma56 1 час назад

      Пресс слугами тоже госпожа Зарема управляет?

      3
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      Рейтинг: +617

      Roma56 1 час назад

      Смешно ******.

      2
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      Рейтинг: +9543

      житель СПб 1 час назад

      А впрочем - может, в ЛЕ еще эта мечта и осуществится.

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      Рейтинг: +829

      Alex Y > житель СПб 1 час назад

      Арсенал даже в конференцию не попал, занял 8 место)

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      Рейтинг: +9543

      житель СПб 1 час назад

      Очень неудачная шутка! И глупая, к тому же - ведь там это узнают и запомнят. Как бы ни был плох сейчас английский Арсенал, думаю, что в игре с вчерашним Спартаком он бы выиграл с большим счетом...

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      Рейтинг: +1986

      Play 1 час назад

      Вы бы и от этого Арсенала получили минимум четыре пинка под жопу. Олени. Восьмая команда РПЛ смеётся над восьмой командой АПЛ, где ещё такое увидишь.

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      Рейтинг: -612

      СуперПАВ9 > Play 1 час назад

      Ты сам олень я уверен зенит бы обыграл такой тухлый арсенал

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