«Спартак»: «Почему мы не могли сыграть с этим «Арсеналом» вчера?»

в пресс-службе Спартака наметился напряг с мозгами - какая "боярыня", такая и служба... для начала научитесь "драть" тульский Арсенал, чтобы не выглядеть идиотами в глазах болельщиков...
«Спартак» пошутил над поражением лондонского «Арсенала» от «Челси» (0:2), вспомнив свой матч 5-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:1).
«Почему мы не могли сыграть с этим «Арсеналом» вчера?» – написала пресс-служба клуба в твиттере.
- Лондонский «Арсенал» потерпел два поражения в двух стартовых турах АПЛ и ни разу не забил.
- Разница мячей – 0:4.
- «Спартак» идет на 8-м месте в РПЛ.