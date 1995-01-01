«Спартак»: «Почему мы не могли сыграть с этим «Арсеналом» вчера?»

«Спартак» пошутил над поражением лондонского «Арсенала» от «Челси» (0:2), вспомнив свой матч 5-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:1).

«Почему мы не могли сыграть с этим «Арсеналом» вчера?» – написала пресс-служба клуба в твиттере.